Олександр Кучер за лічені хвилини після поразки від Оболоні зробив резонансну заяву.

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"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом з тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, фахівець очолив дніпрян у липні 2022 року. У минулому сезоні Кучер здобув срібні медалі УПЛ і дійшов до 1/16 Ліги конференцій. Втім, нинішня кампанія почалась жахливо. СК Дніпро-1 вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, потім Ліги Європи, і тепер повинен обіграти Спартак Трнаву, щоб вийти бодай у груповий етап Ліги конференцій. На внутрішній арені справи також кепські – всього 4 очки у трьох турах і 11 сходинка.

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