toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Вальверде на чолі Барселони перевершив власний рекорд за кількістю перемог поспіль

13:51 105 Читать на русском
Вальверде на чолі Барселони перевершив власний рекорд за кількістю перемог поспіль
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Перемога над Жироною в 21-му турі Ла Ліги стала знаковою для наставника Барселони Ернесто Вальверде.

Барселона проводить найуспішніший період в чемпіонаті Іспанії під керівництвом Ернесто Вальверде.

Фергюсон пояснив, чому Мессі кращий за Марадону

Зокрема, в минулому турі каталонці побили свій минулорічний рекорд за кількість перемог поспіль, повідомляє Marca.

Матч проти Жирони став уже 8-м переможним підряд. Минулого сезону "синьо-гранатовим" двічі вдавалося здобувати по 7 перемог поспіль.

Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду

Наразі Барселона продовжує лідирувати в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 49 очок. Каталонці випереджають Атлетіко, який посідає 2-е місце, на 5 залікових пунктів.

Іспанія21 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

Жирона
Матч завершено
0 : 2
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Жирона - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
53
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук