Вальверде на чолі Барселони перевершив власний рекорд за кількістю перемог поспіль

Перемога над Жироною в 21-му турі Ла Ліги стала знаковою для наставника Барселони Ернесто Вальверде.

Барселона проводить найуспішніший період в чемпіонаті Іспанії під керівництвом Ернесто Вальверде.

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Зокрема, в минулому турі каталонці побили свій минулорічний рекорд за кількість перемог поспіль, повідомляє Marca.

Матч проти Жирони став уже 8-м переможним підряд. Минулого сезону "синьо-гранатовим" двічі вдавалося здобувати по 7 перемог поспіль.

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Наразі Барселона продовжує лідирувати в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 49 очок. Каталонці випереджають Атлетіко, який посідає 2-е місце, на 5 залікових пунктів.