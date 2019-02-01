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Бензема вийшов на 6-е місце у списку найкращих бомбардирів в історії Реала

09:12 229 Читать на русском
Бензема вийшов на 6-е місце у списку найкращих бомбардирів в історії Реала
Карім Бензема / фото із соцмереж

Нападник Реала Карім Бензема оформив дубль у ворота Жирони ще в першому таймі матчу-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Ці голи стали для 31-річного француза 208-м і 209-м, забитими в 446-х матчах у футболці мадридського клубу (136 голів у Ла Лізі, 47 в Лізі чемпіонів, 20 в Кубку Іспанії, 3 на клубних чемпіонатах світу, 2 в Суперкубку Іспанії, 1 в Суперкубку УЄФА).

Жирона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Тепер Бензема посідає шосте місце у списку найкращих бомбардирів в історії Реала. Він обійшов легенду вершкових Уго Санчеса, у якого 208 голів за Реал в 283 матчах.

Першу позицію в списку найкращих бомбардирів клубу впевнено утримує португалець Кріштіану Роналду, який забив за Реал 451 гол.

Еволюція Бензема: він перевершив Модріча, наздогнав легенду Реала та вже наступає на п'яти Роналду

Кубок Іспанії1/4 фіналу, матчі-відповіді

Жирона - Реал Мадрид: Четвер 31 січня 2019

Жирона
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Уго Санчес Жирона - Реал Мадрид
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