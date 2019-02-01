Реал Мадрид впевнено переміг Жирону та вийшов у півфінал Кубка Іспанії

Мадридський Реал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії переграв Жирону завдяки дублю Каріма Бензема та голу Маркоса Льоренте.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Жирона – Реал Мадрид – 1:3 (перший матч – 2:4)

Голи: Порро, 71 – Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

Жирона після прикрої поразки на "Сантьяго Бернабеу" повинна була забивати два голи, щоб зрівняти загальний рахунок у протистоянні. Перший з них каталонці могли провести вже на 3-й хвилині, коли висока подача Гранеля з правого флангу несподівано влучила у каркас воріт. Взагалі, на старті зустрічі Жирона виглядала активніше за Реал, але поступово мадридці стали вирівнювати гру – так, вже на 8-й хвилині Бензема міг вивести свою команду вперед, прийнявши передачу від Карвахаля та пробивши з меж штрафного повз ліву штангу. На 15-й же же він відібрав м'яч у Порро перед самими воротами, але Педро в останній момент не дав йому завершити справу – а прострілював, до речі, Карвахаль.

Жирона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Друга половина тайму пройшла дуже весело. Спочатку відкрив рахунок Реал: Карім Бензема на 27-й хвилині обстукався короткою передачею з Карвахалем та з лінії карного майданчика вистрілив у дальній кут – 0:1. Вже через дві хвилини Жирона могла зрівняти, але Стуані не вистачило буквально півсекунди до замикання прострілу Лосано; ще через дві хвилини віч-на-віч вискочив Марсело, але Іраїсос врятував господарів. На 34-й та 38-й міг відзначитись Гранель, однак перший його удар витягнув Навас, а другий Кейлор лише дивом не випустив у власні ворота. Через хвилину після кутового головою міг забити Еспіноса, але Бернардо забракло точності.

Зрештою, марнотратство Жирони було покарано на 43-й хвилині. Вінісіус пройшов лівим флангом до штрафного та скинув м'яч під себе на Бензема, а той з кута штрафного пробив прямісінько під дальню штангу – 0:2. Інтрига щодо півфіналу вмерла, але Жирона вирішила поборотися за свою честь, отримавши шанс відквитати один з м'ячів на 45-й хвилині – Стуані вистрілив метрів з восьми після метушні біля воріт, але Навас якимось дивом парирував.

У другому таймі Реал захопив ініціативу та довго не давав створити супернику щось небезпечне. Самі ж мадридці пороли один момент за іншим: на 47-й Рамос замкнув подачу з кутового ударом головою вище воріт, на 54-й Вінісіус з пасу Бензема не пробив Іраїсоса впритул, а на 65-й стався гіперфейл – голкіпер Жирони парирував постріл Асенсіо з лівого краю штрафного прямо на Васкеса, але той з лінії воротарського добив м'яч у штангу. Такий нерезультативний футбол Реала був покараний на 71-й хвилині, коли Порро відгукнувся на контратаку, вийшов віч-на-віч з Навасом та не без труднощів прошив його – 1:2!

Втім, маленьке свято Жирони тривало недовго. "Бланкос" перехопили м'яч та могли відновити перевагу в два голи на 75-й хвилині, коли Бейл потужним ударом метрів з 20-ти перевірив на уважність Іраїсоса – той впорався. Втім, вже у наступній атаці Маркос Льоренте отримав передачу від Себальйоса, пройшов до лінії штрафного та потужно пробив з правої у дальній нижній кут – 1:3. На 82-й приблизно з тієї ж дистанції Бейл міг забити четвертий гол, але м'яч після його пострілу щічкою пролетів над воротами. На 87-й Жирона могла скоротити відставання у рахунку до мінімального, але Рауль Гарсія не зміг влучити у порожній кут після прострілу Борхи Фернандеса.

Зрештою, матч завершився перемогою Реала з рахунком 1:3 та виходом мадридського клубу до півфіналу Кубку Короля.