"Чи не смішно, що ініціатором розширення УПЛ є тренер аутсайдера?", – Вацко відповів Грозному

Коментатор каналів Футбол 1/2 Віктор Вацко відповів на заяву В'ячеслава Грозного про необхідність розширення УПЛ до 16 клубів.

"Я ніде не сказав, що я проти 16 клубів в УПЛ. Більш того, я вважаю, що зараз Перша ліга може дати елітному дивізіону кілька дуже цікавих команд, які мають все, щоб відразу стати претендентами на потрапляння в єврокубки. В першу чергу, маю на увазі СК Дніпро-1 і Волинь під керівництвом молодих, грамотних тренерів з новими ідеями і неординарним мисленням – Дмитра Михайленка та Андрія Тлумака.

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Скажу навіть більше, мені дуже подобається система розіграшу чемпіонату з 16 команд, яку застосовують в Бельгії, яка зберігає турнірну інтригу до останнього туру.

Але я проти того, щоб змагання елітних клубів нашого футболу втрачали спортивний принцип. Я категорично проти того, щоб доля команд у чемпіонаті вирішувалася не на футбольному полі, а за столом чиновників шляхом голосування.

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Чи не смішно, що ініціатором кількісних змін в УПЛ виступає головний тренер клубу, що йде на останньому місці і вилітає в нижчий дивізіон в разі відповідності спортивному принципу, грі за правилами, про які домовлялися спочатку, без всяких виносок в додатках. Тобто, клубу безпосередньо зацікавленого в змінах, завдяки яким він отримує шанс залишитися в еліті, перемігши в стикових матчах п'яту команду Першої ліги.

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Якщо пам'ять мені не зраджує, то Прем'єр-лігу створювали не тренери, а президенти клубів. Не тренери, а президенти або топ-менеджери клубів раніше відстоювали інтереси своїх клубів в кабінетах. І це, власне, частина їх обов'язків", – сказав Вацко Sport Arena.