"Не смешно ли, что инициатором расширения УПЛ является тренер аутсайдера?", – Вацко ответил Грозному

Комментатор каналов Футбол 1/2 Виктор Вацко ответил на заявление Вячеслава Грозного о необходимости расширения УПЛ до 16 клубов.

"Я нигде не сказал, что я против 16 клубов в УПЛ. Более того, я считаю, что сейчас Первая лига может дать элитному дивизиону несколько очень интересных команд, которые имеют все, чтобы сходу стать претендентами на попадание в еврокубки. В первую очередь, имею в виду СК Днепр-1 и Волынь под руководством молодых, грамотных тренеров с новыми идеями и неординарным мышлением – Дмитрия Михайленко и Андрея Тлумака.

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Скажу даже больше, мне очень нравится система розыгрыша чемпионата из 16 команд, которую применяют в Бельгии, которая сохраняет турнирную интригу до последнего тура.

Но я против того, чтобы соревнования элитных клубов нашего футбола теряли спортивный принцип. Я категорически против того, чтобы судьба команд в чемпионате решалась не на футбольном поле, а за столом чиновников путем голосования.

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Не смешно ли, что инициатором количественных изменений в УПЛ выступает главный тренер клуба, идущего на последнем месте и вылетающего в низший дивизион в случае соответствия спортивному принципу, игры по правилам, о которых договаривались изначально, без всяких сносок в приложениях. То есть, клуба напрямую заинтересованного в изменениях, благодаря которым он получает шанс остаться в элите, победив в стыковых матчах пятую команду Первой лиги.

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Если память мне не изменяет, то Премьер-лигу создавали не тренеры, а президенты клубов. Не тренеры, а президенты или топ-менеджеры клубов ранее отстаивали интересы своих клубов в кабинетах. И это, собственно, часть их обязанностей", – сказал Вацко Sport Arena.