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Вацко: В'ячеслав Грозний щороку щось ініціює, у нього фантазія дуже багата

11:25 742 Читать на русском
Вацко: В'ячеслав Грозний щороку щось ініціює, у нього фантазія дуже багата
Віктор Вацко / Фото з соцмереж

Футбольний експерт Віктор Вацко поділився своєю думкою щодо ініціативи В'ячеслава Грозного розширити УПЛ до 16 команд.

"В'ячеслав Грозний щороку щось ініціює, у нього фантазія дуже багата. Але його підхід – аматорський. Це смішно. Кожен повинен займатися своєю справою.

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Я не маю права говорити, що робити Грозному, у нього є президент клубу, але він як тренер повинен відповідати за результат команди. Вважаю, що ініціатива в такому питанні повинна виходити не від тренера, а від керівництва Прем'єр-ліги та Федерації футболу України.

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Лише після вивчення цього питання клуби повинні проголосувати за той варіант, який вони вважатимуть правильним", – цитує Віктора Вацка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Теги
УПЛ Віктор Вацко В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний формат УПЛ
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