Чемпіонський іспит Баварії, дуель учителя та учня в Манчестері та Римська битва Роналду за трофей: топ-5 матчів мідвіку

Протистояння єврокубкових бійців у Менхенгладбаху, бременський екзамен мюнхенської Баварії, двобій за Кубок Італії між Наполі та Ювентусом, повернення учня Артети в будинок вчителя Гвардіоли та випробування Валенсією для мадридського Реала в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Борусія Менхенгладбах – Вольфсбург

16 червня, 19:30. Менхенгладбах, Борусія-парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Північному Рейні-Вестфалії зійдуться два претенденти на потрапляння у єврокубки. Борусія М упродовж усього сезону перебувала в зоні Ліги чемпіонів, але після карантину трохи здала й вже пропустила вперед Байєр. І якщо поразку від Баварії (1:2) у попередньому турі підопічним Марко Розе можна пробачити, то невдачу з Фрайбургом (0:1) та нічию із Вердером (0:0) – ні. Тепер "жеребцям" потрібно перемагати в усіх матчах до кінця першості, та ще й сподіватися, що Леверкузен десь спіткнеться.

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Своє завдання має і Вольфсбург – "вовки" вже не зможуть піднятися вище за нинішнє 6-те місце, проте ще можуть вилетіти із зони єврокубків. Календар теж не надто прихильний до хлопців Олівера Гласнера. Окрім матчу проти Борусії М, "вовкам" ще доведеться помірятися силами з кризовим Шальке та поки некоронованим чемпіоном Баварією. Цікава особливість виступів Вольфсбурга після вимушеної паузи – команда перемагає лише в гостях. Гладбаху доведеться цю тенденцію зламати.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Вердер – Баварія

16 червня, 21:30. Бремен, Везер-Штадіон

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мюнхенська Баварія може достроково оформити чемпіонський титул. Цьогорічний тріумф у Бундеслізі стане для "ротен" вже 8-м поспіль. Символічно, що чергову Салатницю мюнхенці можуть здобути в Бремені. Вердер після нинішнього сезону якраз може поповнити сумний список полеглих німецьких грандів. Колись грізний Кайзерслаутерн запустив процедуру банкрутства, а Нюрнберг, Штутгарт і Гамбург тільки сподіваються повернутися до Бундесліги. Виступи "музик" у сезоні 2019/20 наштовхують на думку, що настав їхній час очиститися першим дивізіоном.

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Щоправда, так виглядало до вимушеної паузи в чемпіонаті. Після карантину, однак, Вердер узяв 10 очок у шести матчах і ще зберігає шанси врятуватися. На вихідних бременці розтрощили безумовного аустайдера першості Падерборн (5:1) та спробує полоскотати нерви зіркам із Мюнхена. Але велике турнірне значення поєдинку для Баварії суттєво зменшує шанси Вердера бодай на нічию. Щоб набрати очки в протистоянні з Баварією Бремену потрібен подвиг – приблизно такий, як і для збереження прописки в еліті.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Наполі – Ювентус

17 червня, 22:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Уже в третьому після вимушеної паузи матчі на італійських теренах визначиться доля трофею – Наполі та Ювентус позмагаються за Кубок Італії. Обидві команди виглядали непереконливо в матчах-відповідях 1/2 фіналу, та все ж зіграють у вирішальному поєдинку завдяки попереднім успіхам на виїзді. Особливо розчарував Ювентус: "Стара синьйора" провела понад 70 хвилин матчу проти Мілана в більшості, але так і не змогла пробити Доннарумму. А "інопланетній" зірці туринців – Кріштіану Роналду – не допоміг навіть пенальті.

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Натомість Наполі хоча б зумів забити Інтеру, хай і виглядав значно гірше за "нерадзуррі". Проте, фінальний матч – це вже зовсім інша історія. "Партенопейці" отримали шанс врятувати провальний сезон звитягою у другому за престижністю внутрішньому турнірі. Потенційний успіх у Римі не тільки порадує ексцентричного президента Наполі Ауреліо де Лаурентіса, а й майже напевне гарантує збереження посади для керманича команди Дженнаро Гаттузо. До того ж, Юве поки не можуть допомогти К'єлліні, Ремзі та Ігуаїн. Та чемпіонського менталітету Турину не позичати, тому для "зрадника Неаполя" Мауріціо Саррі перспектива здобути перший трофей із Ювентусом вже цього тижня доволі реальна.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Сіті – Арсенал

17 червня, 22:15. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Англійська Прем'єр-ліга вривається у графік уболівальників гучною вивіскою – відкладеним раніше матчем Манчестер Сіті та лондонського Арсенала. Поєдинок на Етіхаді стане не лише черговим поєдинком місцевих грандів, а й дебютним протистоянням Хосепа Гвардіоли та Мікеля Артети. Класична дуель учителя та учня вже обіцяє із першого ж побачення іспанських фахівців стати однією з візитівок чемпіонату Англії.

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Артета після свого призначення в грудні почав важкий процес перебудови гри "канонірів" під своє бачення. Результати лондонців покращились (Арсенал під керівництвом екс-асистента Гвардіоли програв у рамках АПЛ лише одного разу), але роботи залишається ще багато. Мета команди – повернутися до реальної боротьби за зону ЛЧ. Але на цьому шляху є одна перепона. Підопічні Гвардіоли зазвичай дуже легко розбирають на запчастини ті команди, які намагаються грати в притаманному їм стилі. Проте, 3 місяці без футболу для всіх представників Прем'єр-ліги та порожні трибуни вирівнюють шанси команд.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал – Валенсія

18 червня, 23:00. Мадрид, Альфредо ді Стефано

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мадридський Реал, за визначенням свого керманича Зінедіна Зідана, проведе черговий "фінал" на фінішному відрізку чемпіонату Іспанії. У гості до "вершкових" приїде міцний горішок Ла Ліги – Валенсія. Обидві команди на вихідних вийшли з ігрової паузи. Щоправда, з різним настроєм: Реал впевнено здолав Ейбар (3:1), а ось "кажани" не впоралися із Леванте в дербі (1:1). У четвер перемога необхідна і Реалу, і Валенсії, що обіцяє відкритий футбол на мініатюрному стадіоні Альфредо ді Стефано.

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Мадридці продовжують переслідувати Барселону в боротьбі за чемпіонський титул і повинні перемагати в усіх матчах до завершення змагань. Попри звичний "аншлаг" у лазареті, Зідан має у розпорядженні розсип зірок, але недільний поєдинок проти Ейбара не дав однозначної відповіді щодо їхньої ігрової форми. Та в цьому плані всі команди чемпіонаті перебувають у рівних умовах, тому на перший план у протистоянні з Валенсією вийдуть морально-вольові якості та індивідуальний клас виконавців. Принаймні останнього більше в Реала...

Прогноз "Футбол 24": 3:1

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