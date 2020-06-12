Ювентус розписав нічию з Міланом у першому матчі після карантину – "б'янконері" вийшли в фінал Кубка Італії

В рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії Ювентус і Мілан голів не забивали, тож туринці завдяки виїзному м'ячу пройшли у фінал.

Честь відновити італійський сезон після паузи на карантин випала Ювентусу та Мілану, в яких була незавершена справа у півфіналі Кубка. "Россонері" в першому поєдинку втримали результативну нічию, але з того часу вже відклеївся Ібрагімовіч. Його в старті на туринський поєдинок прогнозовано змінив Ребіч, та і загалом несподіванок тренери не підготували.

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Вже за хвилину після стартового свистка "б'янконері" могли забити: Алекс Сандро спокійно увірвався на лівий кут воротарського (!) й викотив пас під удар Дугласу Кості – бразилець пробив з кількох метрів повз праву стійку! Цей епізод задав характер усьому тайму, в якому Мілан лічену кількість разів переходив центр поля, завдавши всього одного неточного удару. При цьому підопічні Стефано Піолі дуже низько сідали при обороні, але Ювентусу це аж ніяк не заважало. Так виглядала теплова карта зустрічі в перші 8 хвилин.

Ключовий епізод зустрічі стався на 14-й хвилині, коли Роналду по-баскетбольному проштовхнув м'яч повз Конті. Арбітри, однак, помітили, що за мить до цього Конті сам підіграв собі ліктем (або ж м'яч просто влучив у нього), призначивши пенальті.

Кріштіану й взявся його виконувати, пробивши в лівий нижній кут – стійка! І тут же Мілан залишився у меншості за брутальний фол Ребіча проти Даніло. Найджел де Йонг пишався б хорватом.

Після цього Ювентус робив на полі, що хотів. До свистка на перерву господарі вели за ударами з рахунком 13:1, хоча лише тричі вдалося влучити у площину – зокрема, Матюіді стріляв з 11 метрів по центру (сейв Доннарумми), а Роналду з тієї ж точки вистрілив вище. Кріштіану також запоров класну контратаку неточним ударом з правого краю штрафного, пробивав у дальній метрів з 18-ти (слабенько), Дуглас Коста звідти ж запустив м'яч у небо. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

Другий тайм продовжився в тому ж руслі. Вже через хвилину туринці могли заробити ультранебезпечний штрафний за жорстке знесення Бентанкура, хоча арбітр побачив гру в корпус. Вірогідно, так воно й було.

Перший небезпечний момент несподівано створили міланці: на 48-й хвилині Бонавентура прорвався правим флангом і подав у штрафний, а Чалханоглу замкнув головою – поруч з правою стійкою! Більше гості ворота не тривожили, а от господарі в наступні 15 хвилин провели ще шість пострілів. Найгостріші з лінії карного майданчика завдали Дибала (по центру) та Роналду (рикошетом від Кесьє ледь не перекинув Доннарумму). Ювентус домінував, Ювентус не випускав Мілан за центр, Ювентус спокійно доходив до ударних позицій, але там вся крутість завершувалась.

Якщо перші 15 хвилин другого тайму просто були не дуже гострими, то наступні 20 виявились ще й відверто нудними – і це при потрійній заміні туринців. Жодного цікавого моменту, окрім неточного замикання кутового де Лігтом і дальнього слабкого удару Пакети на 72-й хвилині, команди в цей період не створили, а темп гри при цьому впав. Це виглядало дивно, адже Мілану, взагалі-то, треба було забивати. За виїзними голами фіналістом став би Ювентус.

"Россо-нері" могли відкрити рахунок на 79-й хвилині після подачі з кутового, яку ударом головою завершив К'яєр – виглядало гостро, але насправді м'яч пролетів повз прикритий Хедірою ближній кут. Відповідь Юве була крутішою: Дибала відкрився перед штрафним і метрів з 22-х відправив сферу під поперечину – Доннарумма врятував гостей! Здавалося, що ось зараз піде рубка, але ні. Команди обмінялися низкою замін, а реальних моментів не виникало до компенсованого часу – а там Куадрадо з близької дистанції пробив над поперечкою, а потужний постріл Дибали парирував Доннарумма. У Мілана була лише спроба замикання навісу від Салемакерса з лінії воротарського, але той навіть не дотягнувся до м'яча.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка повністю влаштувала Турин. Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії!

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