Ювентус розписав нічию з Міланом у першому матчі після карантину – "б'янконері" вийшли в фінал Кубка Італії

Честь відновити італійський сезон після паузи на карантин випала Ювентусу та Мілану, в яких була незавершена справа у півфіналі Кубка. "Россонері" в першому поєдинку втримали результативну нічию, але з того часу вже відклеївся Ібрагімовіч. Його в старті на туринський поєдинок прогнозовано змінив Ребіч, та і загалом несподіванок тренери не підготували.

Саррі зізнався про проблему в атакувальній ланці Ювентуса

Вже за хвилину після стартового свистка "б'янконері" могли забити: Алекс Сандро спокійно увірвався на лівий кут воротарського (!) й викотив пас під удар Дугласу Кості – бразилець пробив з кількох метрів повз праву стійку! Цей епізод задав характер усьому тайму, в якому Мілан лічену кількість разів переходив центр поля, завдавши всього одного неточного удару. При цьому підопічні Стефано Піолі дуже низько сідали при обороні, але Ювентусу це аж ніяк не заважало. Так виглядала теплова карта зустрічі в перші 8 хвилин.

Ключовий епізод зустрічі стався на 14-й хвилині, коли Роналду по-баскетбольному проштовхнув м'яч повз Конті. Арбітри, однак, помітили, що за мить до цього Конті сам підіграв собі ліктем (або ж м'яч просто влучив у нього), призначивши пенальті.

Кріштіану й взявся його виконувати, пробивши в лівий нижній кут – стійка! І тут же Мілан залишився у меншості за брутальний фол Ребіча проти Даніло. Найджел де Йонг пишався б хорватом.

#Ronaldo misses penalty for #Juventus #JuveMilan #CoppaItalia RED card straight after that for #Rebic pic.twitter.com/jAkQXHxvmi