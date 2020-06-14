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Голландський день у Бундеслізі – нідерландці повторили солідний рекорд. Збірній України варто боятися?

17:10 838 Читать на русском
Голландський день у Бундеслізі – нідерландці повторили солідний рекорд. Збірній України варто боятися?
Ваут Вегхорст страшить Шахтар і збірну України / ФК Вольфсбург

Вчора головними героями німецької першості були легіонери з Нідерландів. Чи зіграє хтось з них проти збірної України на Євро-2020? Розповідаємо.

13 червня голландські легіонери забили в Бундеслізі 6 голів. Це повторення рекорду – раніше нідерландці забивали стільки в німецькій еліті за один день 29 листопада 2014-го, 14 лютого 2015-го та 18 травня 2019-го.

У головних ролях: Ваут Вегхорст, Деві Классен, Бас Дост і Джошуа Зіркзее.

Ваут Вегхорст – лідер атак Вольфсбурга. Він відзначився дублем у воротах Фрайбурга. Спершу замкнув простріл Штеффена, а потім, отримавши ногою по голові, з підбитим оком реалізував пенальті. Команда не втримала створений Вегхорстом гандикап і розписала нічию (2:2).

Вольфсбург – Фрайбург: голи Вегхорста (9 номер)

Вегхорст з 14 голами посідає 4 місце в бомбардирських перегонах Бундесліги. Він поступово набирає форму після карантину. У серпні Вауту ще грати проти Шахтаря в Лізі Європи. 27-річний центрфорвард має хороші шанси поїхати на Євро. Рональд Куман восени повернув його у збірну та надіслав виклик на березневі спаринги, які не відбулися.

Вегхорст: Нідерландам буде нелегко проти України на Євро, але шанси маємо

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Деві Классен – одна з небагатьох світлих плям Вердера. Футболіст з лідерськими якостями, який намагається втримати бременців у еліті. Цього туру два ефектні голи Классена допомогли Вердеру розбити Падерборн (1:5).

Деві відгукнувся на подачу Гебре Селассі та головою метрів з 13 переправив м'яч у ворота. Наприкінці першого тайму нідерландець ударом у дотик загнав сферу в ближній кут, результативно завершивши награний стандарт.

Падерборн – Вердер: голи Классена (30 номер)

Классен востаннє грав за національну збірну ще у 2017-му. Після переходу з Аякса в Евертон він втратив місце в основній обоймі "ораньє". Передумов для повернення мінімум – на його позиції є молодші та сильніші виконавці.

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Бас Дост – форвард ротації в Айнтрахті. Вчора він вперше за останні 5 матчів провів на полі понад тайм. І не дарма Аді Хюттер тримав досвідченого нападника на полі Олімпіаштадіону.

Під завісу першого тайму Дост заробив вилучення для суперника (виривався віч-на-віч з голкіпером), а на старті другого – зрівняв рахунок і поклав початок камбеку. У підсумку Франкфурт розгромив Герту (1:4).

Герта – Айнтрахт: гол Доста (9 номер)

У збірній Нідерландів побачити Доста шансів немає. Він ще два роки тому завершив міжнародну кар'єру, мотивуючи це рішення відсутністю успіхів з національною командою (за весь час забив один гол).

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Джошуа Зіркзее – юний талант Баварії. Форварду щойно виповнилося 19 років, а Гансі Флік вже активно підпускає його до першої команди. Як тільки в Лєвандовскі травма чи дискваліфікація – Зіркзее отримує свій шанс в основі. І використовує його сповна (з грудня настріляв 4 голи).

Так сталося й цієї суботи. Роберт перебрав жовтих карток, а Джошуа вийшов на топ-матч проти Гладбаха з перших хвилин і відкрив рахунок у зустрічі. Скориставшись помилкою Зоммера, впевнено пробив по порожніх воротах. Завдяки Зіркзее Баварія виграла важливий поєдинок (2:1) і наблизилася до чемпіонства.

Баварія – Борусія М: гол Зіркзее (35 номер)

Зіркзее поки що не викликався в національну збірну. Щоправда, з моменту його розквіту "ораньє" ще жодного разу не збиралися. Джошуа грає за Нідерланди U-19 та має отримати запрошення з молодіжки.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

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Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ
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