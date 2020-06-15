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Зідан розгромив гравців Реала після перемоги, таким француза не бачили давно – причина люті та головний винуватець

15:35 2418 Читать на русском
Зідан розгромив гравців Реала після перемоги, таким француза не бачили давно – причина люті та головний винуватець
Зідан дає прочуханки власним підопічним

Реал переміг Ейбар у першому матчі після поновлення Прімери, але для Зідана цього виявилось замало.

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

Гравці Реала були приголомшені поведінкою Зізу після матчу з Ейбаром, таким його не бачили давненько. Французький фахівець накинувся на підопічних з неприхованою люттю в очах, репетував, емоційно розмахував руками. Йому не сподобався провальний другий тайм, адже його команда реально гралася з вогнем, пише Marca. Скромним баскам банально не вистачило класу, щоб створити "королям" більше проблем – біля воріт Куртуа вистачало пожеж. Ейбар повністю перестріляв інертних мадридців після перерви – 1:6 за ударами. "Бланкос" дивом уникнули фінальної агонії.

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Зідан розчаровано покидав поле маленької, але затишної арени імені легендарного Альфредо Ді Стефано – це нова домівка Реала на період реконструкції Бернабеу. Ювілений 200-й матч француза на тренерському мостику ризикував завершитись великим фіаско, попри крутий перший тайм. Тренер намагався контролювати емоції на прес-конференції, але все ж натякнув, що не відчуває повної сатисфакції, насамперед, грою: "Перші 45 хвилин були чудовими, у нас все виходило, але потім команда розслабилась".

Прямісінько на полі Зізу дорікнув гравцям, що вони повторюють старі помилки, які коштували лідерства, а найбільша проблема – брак належної концентрації протягом усієї гри. Повернувшись з роздягальні, Мадрид повністю збавив газ, міг поплатитись двома суперважливими очками у перегонах з Барсою. Зідан начебто кричав, що схожа розслабленість з сильним суперником матиме катастрофічні наслідки.

Цікаво, що перший потужний "електрозаряд" футболісти Реала отримали ще під час маленької паузи на водопій, проте не зробили належних висновків. Мадрид так і не наблизився до власної версії з першої половини. У роздягальні Зідан пригадував матчі з Леванте і Гранадою, тоді "бланкос" також зупинялись після 3:0. У обох випадках суперники забивали двічі – 3:2 та 4:2 відповідно, "жабенята" взагалі повинні були зрівнювати перед фінальним свистком.

Француз не виділяв помилок якогось конкретного гравця, звертався до усіх, але мадридська преса наполягає, що принаймні один виконавець може вилетіти з команди надовго. Бідний внесок Гарета Бейла вже нікого не дивує, щоправда, тренер у нього вірив. Валлієць виконав лише 11 передач за відведені йому півгодини: 7 точних, 2 – на чужій половині поля. Крім цього, скандальний вінгер 5 разів втрачав м'яча, не пробивав по воротах і не допомагав у відборі.

AS називає його новою примарою арени Ді Стефано. Видання пише, що Зідан особисто розмовляв з Гаретом після карантину, щоб висловити свою довіру. Тренер обіцяв рівні умови у боротьбі з конкурентами, але цього, мабуть, виявилось недостатньо. Бейл повернувся до француза спиною.

Реал Мадрид переміг Ейбар: неоднозначий рестарт "бланкос" з елементами ганьби, яскраве повернення Азара та крутий Куртуа

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Іспанія Статті Реал Мадрид Реал Мадрид Ейбар Ейбар Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Ейбар Гарет Бейл Гарет Бейл
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