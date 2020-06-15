Зідан розгромив гравців Реала після перемоги, таким француза не бачили давно – причина люті та головний винуватець

Реал переміг Ейбар у першому матчі після поновлення Прімери, але для Зідана цього виявилось замало.

Гравці Реала були приголомшені поведінкою Зізу після матчу з Ейбаром, таким його не бачили давненько. Французький фахівець накинувся на підопічних з неприхованою люттю в очах, репетував, емоційно розмахував руками. Йому не сподобався провальний другий тайм, адже його команда реально гралася з вогнем, пише Marca. Скромним баскам банально не вистачило класу, щоб створити "королям" більше проблем – біля воріт Куртуа вистачало пожеж. Ейбар повністю перестріляв інертних мадридців після перерви – 1:6 за ударами. "Бланкос" дивом уникнули фінальної агонії.

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Зідан розчаровано покидав поле маленької, але затишної арени імені легендарного Альфредо Ді Стефано – це нова домівка Реала на період реконструкції Бернабеу. Ювілений 200-й матч француза на тренерському мостику ризикував завершитись великим фіаско, попри крутий перший тайм. Тренер намагався контролювати емоції на прес-конференції, але все ж натякнув, що не відчуває повної сатисфакції, насамперед, грою: "Перші 45 хвилин були чудовими, у нас все виходило, але потім команда розслабилась".

Прямісінько на полі Зізу дорікнув гравцям, що вони повторюють старі помилки, які коштували лідерства, а найбільша проблема – брак належної концентрації протягом усієї гри. Повернувшись з роздягальні, Мадрид повністю збавив газ, міг поплатитись двома суперважливими очками у перегонах з Барсою. Зідан начебто кричав, що схожа розслабленість з сильним суперником матиме катастрофічні наслідки.

Цікаво, що перший потужний "електрозаряд" футболісти Реала отримали ще під час маленької паузи на водопій, проте не зробили належних висновків. Мадрид так і не наблизився до власної версії з першої половини. У роздягальні Зідан пригадував матчі з Леванте і Гранадою, тоді "бланкос" також зупинялись після 3:0. У обох випадках суперники забивали двічі – 3:2 та 4:2 відповідно, "жабенята" взагалі повинні були зрівнювати перед фінальним свистком.

Француз не виділяв помилок якогось конкретного гравця, звертався до усіх, але мадридська преса наполягає, що принаймні один виконавець може вилетіти з команди надовго. Бідний внесок Гарета Бейла вже нікого не дивує, щоправда, тренер у нього вірив. Валлієць виконав лише 11 передач за відведені йому півгодини: 7 точних, 2 – на чужій половині поля. Крім цього, скандальний вінгер 5 разів втрачав м'яча, не пробивав по воротах і не допомагав у відборі.

AS називає його новою примарою арени Ді Стефано. Видання пише, що Зідан особисто розмовляв з Гаретом після карантину, щоб висловити свою довіру. Тренер обіцяв рівні умови у боротьбі з конкурентами, але цього, мабуть, виявилось недостатньо. Бейл повернувся до француза спиною.

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