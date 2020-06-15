Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду

Європейський футбол повернувся з карантину – повертаємося з постійною рубрикою й ми. "Футбол 24" знову виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Драма в Кубку Італії, оновлена Прімера з оновленим Мессі та головні події Бундесліги – в нашому матеріалі.

1. Роналду збив приціл, але пройти Мілан можна без голів. Італійський футбол відродився Кубком Італії. Перший півфінал не подарував яскравого футболу: посередній Мілан через раннє вилучення "каратиста" Ребіча взагалі зник з поля, а Ювентус не доклав достатньо зусиль, щоб розмочити рахунок. Слабко відіграв Роналду – 9 пострілів, всі холості. Португальця розкритикували, назвали цей матч найслабшим у сезоні. Кріш навіть пенальті не забив, що з ним трапляється строго раз в рік. "Стара синьйора" все одно вийшла у фінал і все одно завдяки пенальті Роналду – він реалізував сумнівний 11-метровий у компенсований до першого поєдинку час.

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2. Оспіна дав – Оспіна взяв, рекордний Мертенс, приємний Інтер. Другий півфінал італійського кубка приніс значно більше задоволення. Сподобався головним чином Інтер, який класно виходив з-під пресингу, грамотно накривав суперника, створював хороші моменти. Команді Антоніо Конте забракло фізичної підготовки на всі 90 хвилин і реалізації. Головний герой – Давід Оспіна. Голкіпер Наполі здійснив 8 сейвів і розігнав гольову атаку, в якій Дріс Мертенс став найкращим бомбардиром в історії клубу. Ангели Оспіни в підсумку переважили його демонів – на старті зустрічі колумбієць пропустив поміж ніг з кутового. Неаполітанці продерлися у фінал, але Оспіна там не допоможе через перебір карток.

3. Прімера повернулася з новаціями. Захоплення? Аж ніяк. Іспанці серйозно підійшли до проблеми порожніх стадіонів. У трансляціях Ла Ліги з'явилася графіка вболівальників на трибунах і штучний звук. Ці рішення трішки покращили гнітючу атмосферу, однак водночас розчарували. До озвучки питань немає – на любителя. Але що це за графіка з минулого століття? Чому настільки убога? Чому лише на першому ярусі? Жодної ілюзії заповненості стадіону вона не створила, а під час перемикань планів взагалі зникала. Якщо це експеримент і далі буде краще – чекаємо з нетерпінням. Якщо ж така картинка буде до кінця чемпіонату – це сумно.

4. Бензема – топ, хоч і не забив. Реал завершує сезон на тренувальній базі у Вальдебебасі, поки на Сантьяго Бернабеу триває реконструкція. Старт хороший – "вершкові" спокійно переграли Ейбар. Класно забив Кроос, поповнив бомбардирський залік Рамос, цікаво відіграв Азар, але всі вони перебували в тіні Бензема. Карім вирізав чудові (перед другим голом) та розкішні (перед третім голом) передачі на Азара, був корисним у підіграванні та ефективним у дриблінгу (навіть невдалий обіграш приніс перший гол). Потрібно згадати добрим словом ще одного француза – Зінедін Зідан вийшов на друге місце серед тренерів Реала за перемогами в Прімері.

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5. Мессі, Мессі, Альба, Мессі. У Барселони все буденно: команда привезла з Балеарів розгром Мальорки, а Мессі – черговий рекорд. Ліонель провів ще один грандіозний перфоманс (1 гол, 2 асисти, 5 великих шансів). Але він настільки привчив до геніальної гри, що в мережі більше обговорюють чергову зміну іміджу Лео (збрив бороду) та фаната, який прокрався на порожній стадіон і вибіг на поле, щоб зробити фото з кумиром. Що було на полі, крім Мессі? Хороший пресинг і комбінаційний футбол Барси, традиційно корисний Альба, нетрадиційно гармонійний Брейтвейт, Грізманн й далі без блиску рив носом, а тер Штеген набив 74 передачі.

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6. "НедоБаварія" взяла реванш і продовжила феєрити. Мюнхенці вийшли проти Гладбаха без дискваліфікованих лідерів. Замість Лєвандовскі та Мюллєра місця в основі отримали 19-річний Зіркзее та 20-річний Кюїзонс. Тренер вирішив дати супернику ще більшу фору та залишив у запасі Девіса з Команом. Але й у такому складі Баварія відомстила Борусії М за грудневу поразку, яка досі залишається останньою для "ротен" – відтоді 21 перемога за 22 матчі у всіх турнірах. Гладбах виглядав гідно, просто тепер пощастило не йому. Гра була рівною, голи – курйозними. Зіркзее скористався сюрпризом від Зоммера, а Павар навіщось забив у власні ворота. Вже завтра Баварія знову стане чемпіоном Німеччини, якщо переможе Вердер.

7. Холанд прибив нефартову Фортуну. Норвезький вундеркінд вперше після травми зіграв і вперше за місяць забив. Ерл вирвав для Дортмунда перемогу на 90+5 – його залишили на самоті в районі 11-метрової позначки. У тому моменті Фортуна провалилася, проте мало чим поступалася потужному опоненту, а до вирішального гола Холанда двічі влучала в каркас. Люсьєн Фавр радів "до втрати пульсу" – друге місце Борусія вже навряд чи віддасть. А от Фортуна ризикує вилетіти, демонструючи хороший футбол: з березня Дюссельдорф недобрав очок у 5 матчах. Вердер ожив (побиття Падерборна 1:5), зрівнявся з Фортуною в таблиці та може врятуватися.

8. Ольмо створили ідеальні умови – він віддячив. Юліан Нагельсманн повернувся до Хоффенхайма, але не застав там свого наступника, якого звільнили за три дні до гри. Тренер Лейпцига обіцяв сюрпризи проти "своєї колишньої" і не розчарував – команда зіграла з ромбом у центрі поля. Найбільше виграв від перебудови зимовий новачок Дані Ольмо, адже йому випала нагода вийти на позиції "десятки". Як наслідок, вихованець Барселони відзначився красивим дублем за 138 секунд, приніс РБ перемогу в складному поєдинку та де-факто гарантував "бикам" Лігу чемпіонів.

9. Шальке не вмер, молодь подає ознаки життя. "Кнаппен" продовжили безвиграшну серію до 13 турів, але справили позитивне враження нічиєю з Байєром. Нарешті! Беззубий поламаний механізм нарешті відпрацював стабільно в обороні та гостро в атаці. Девід Вагнер від безвиході довірив передню лінію тінейджерам (19-річний Боздоган, 20-річні Кутуджу та Бужелаб), а ті створили серйозні труднощі Леверкузеру. Байєр вставляє собі палки в колеса, але має вдало завершити сезон. Попереду фінал Кубка Німеччини, а топ-4 Бундесліги, зважаючи на легкий календар, нікуди від "аптекарів" не втече.

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