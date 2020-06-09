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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ребров, новий помічник Гвардіоли і "досвід з перегаром": навколо світу за 800 слів

16:00 1440 Читать на русском
Ребров, новий помічник Гвардіоли і "досвід з перегаром": навколо світу за 800 слів
Сергій Ребров – усе під контролем / Фото із відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Тільки слів, насправді, більше. Новий подкаст від Дмитра Джулая.

Сьогодні у випуску:

– Джексон Мулека, Ашраф Дарі та "досвід з перегаром" Кліффорда Муленги;

– Хуанма Лільйо, новий помічник Пепа;

– Чотири матчі Ференцвароша після карантину;

– Аргентина – Камерун, перша notte magica літа 1990 року.

Слухаємо!

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