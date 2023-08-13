Каспер Шмейхель може повернутися до АПЛ. Голкіпер сенсаційно брав чемпіонство Прем'єр-ліги з Лестером.

Голкіпер Челсі Кепа Аррисабалага найближчим часом стане гравцем мадридського Реала – іспанець вже узгодив умови особистого контракту з "вершковими".

Челсі хоче підписати ще одного зіркового українця – він народився в одному місті із Мудриком

"Сині" змушені в терміновому порядку шукати заміну Кепі. Як повідомляє видання The Guardian, лондонці проявляють інтерес до колишнього гравця Лестера Каспера Шмейхеля – голкіпер нині виступає за французьку Ніццу.

Зазначається, що французький клуб готовий продати Каспера. Також повідомляється про інтерес до нього з боку інших клубів АПЛ.

Шмейхель у минулому сезоні провів за Ніццу 46 матчів у всіх турнірах, 12 з яких – сухих. У інших він пропустив 46 м'ячів.

Шмейхель – легенда Лестера. Саме Каспер зробив вагомий вклад в перше в історії чемпіонство "лисиць" в АПЛ. Голкіпер був основним протягом сезону 2015/16, в якому Лестеру вдалося сенсаційно завоювати золоті медалі англійської Прем'єр-ліги, обійшовши зіркових конкурентів.

Довбик і Циганков творять історію – український гол врятував Жирону, Артем фантастично дебютував у Ла Лізі