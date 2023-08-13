Каспер Шмейхель, сенсационно бравший чемпионство Премьер-лиги с Лестером, может вернуться в Англию.

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком мадридского Реала – испанец уже согласовал условия личного контракта со "сливочными".

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"Синие" вынуждены в срочном порядке искать замену Кепе. Как сообщает издание The Guardian, лондонцы проявляют интерес к бывшему игроку Лестера Касперу Шмейхелю – голкипер ныне выступает за французскую Ниццу.

Французский клуб готов продать Каспера. Также сообщается об интересе к нему со стороны других клубов АПЛ. Шмейхель в прошлом сезоне провел за Ниццу 46 матчей во всех турнирах, 12 из которых – сухих. В остальных он пропустил 46 мячей.

Шмейхель – легенда Лестера. Именно Каспер внес весомый вклад в первое в истории чемпионство "лис" в АПЛ. Голкипер был основным в течение сезона 2015/16, в котором Лестеру удалось сенсационно завоевать золотые медали английской Премьер-лиги, обойдя звездных конкурентов.

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