Тяжелая травма Тибо Куртуа заставила мадридцев быстро начать поиски нового вратаря. Реал рассматривал на замену бельгийцу голкипера Челси Кепу Аррисабалагу.

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Как информирует Фабрицио Романо, лондонцы в устной форме согласовали со "сливочными" детали перехода испанца. Реал арендует Аррисабалагу у Челси сроком на один год без обязательства выкупа. Отмечается, что Кепа сразу сказал "да" мадридцам, хотя вел переговоры с Баварией. Голкипер уже попрощался с партнерами по команде.

Кепа выступает за лондонцев с 2018 года. Он сыграл за "синих" в 163 матчах. Его действующее соглашение действует до 2025 года. Аррисабалага в составе Челси выигрывал Лигу чемпионов 2020/21.

Напомним, что за Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что мадридцы не рассчитывают на него и готовы отпустить летом текущего года. Впрочем, травма Куртуа изменила мнение руководства "сливочных".

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