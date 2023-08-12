Лунин получит звездного конкурента – Реал согласовал контракт с партнером Мудрика
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага близок к переходу в Реал.
Тяжелая травма Тибо Куртуа заставила мадридцев быстро начать поиски нового вратаря. Реал рассматривал на замену бельгийцу голкипера Челси Кепу Аррисабалагу.
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Как информирует Фабрицио Романо, лондонцы в устной форме согласовали со "сливочными" детали перехода испанца. Реал арендует Аррисабалагу у Челси сроком на один год без обязательства выкупа. Отмечается, что Кепа сразу сказал "да" мадридцам, хотя вел переговоры с Баварией. Голкипер уже попрощался с партнерами по команде.
Кепа выступает за лондонцев с 2018 года. Он сыграл за "синих" в 163 матчах. Его действующее соглашение действует до 2025 года. Аррисабалага в составе Челси выигрывал Лигу чемпионов 2020/21.
Напомним, что за Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что мадридцы не рассчитывают на него и готовы отпустить летом текущего года. Впрочем, травма Куртуа изменила мнение руководства "сливочных".
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