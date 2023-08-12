У першому турі чемпіонату Іспанії команді Артема Довбика і Віктора Циганкова протистояв міцний суперник – Сосьєдад посів 4 місце у минулому сезоні та кваліфікувався у Лігу чемпіонів. Матч, як і онлайн-трансляція Реал Сосьєдад – Жирона, стартував 12 серпня о 18:00 за київським часом.

Мічел Санчес прогнозовано залишив Довбика у запасі – надто мало часу в новій команді провів нападник збірної України, щоб виграти конкуренцію у досвідченого Крістіана Стуані, який і вийшов на позиції центрфорварда з капітанською пов'язкою. А от Віктор Циганков так само очікувано з'явився з перших хвилин. Але не на звичній позиції правого вінгера, а в ролі відтягнутого форварда – під Крістіаном Стуані.

Вже на першій хвилині Гассаніга ледь не "привіз" гол. Кіпер Жирони явно затягнув з пасом у своєму воротарському – Карлос Фернандес у падінні вибив м'яч, але повз ворота. Циганков спробував продертися крізь двох суперників і впав – без фолу. А вже наступна атака Сосьєдада стала гольовою. Обрізка, ривок Муньоса лівим флангом і пас у центр штрафного, де вже набігав Кубо. Удар під опорну ногу кіперу – 1:0. Тотальний провал Жирони – як на правому фланзі захисту, так і в центрі оборони, де Блінд із партнером тримали одного Фернандеса, але зовсім забули про Кубо. Невдалий старт для Жирони.

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Арнау Мартінес "зрубав" Оярсабаля майже на лінії штрафного. Мендес пробив поруч зі стійкою. А на 12-й хвилині Оярсабаль заробив пенальті для Сосьєдада. Мікель вже встиг пробити, але Блінд не зміг вчасно накрити і скосив форварда басків. Пенальті на рівному місці. Від другого провалу за стартові 13 хвилин дебютного матчу Блінда врятував VAR. Після перегляду повтору арбітр скасував рішення призначити 11-метровий.

Після половини тайму Реал Сосьєдад віддав ініціативу, але в Жирони попереду не було нічого. Реміро вступав у гру хіба що після прострілів з флангу. Чи не вперше (аж на 32-й хвилині) м'яч долетів до Стуані, який упав в межах штрафного. Без пенальті. Господарі натомість нагадали про себе потужним дальнім ударом Кубо. Трохи вище.

Жирона свій найкращий шанс до перерви створила вже у компенсований час, але після розіграшу стандарту захисник встиг вибити м'яч. Було гостро. Ну і Стуані після подачі кутового продемонстрував щось незрозуміле із розряду дзюдо. Заслужена жовта для капітана. Загалом, доволі сумбурний перший тайм, але Сосьєдад переважав. Підопічні Алгуасіля хоча б забили і мали ще кілька моментів. Жирона ж пробила по воротах Реміро лише одного разу, та й то неточно. Циганков лише 12 разів отримав м'яч, але за першу половину гри продемонстрував ідеальну точність пасів – 5 із 5. Каталонська команда більше володіла м'ячем, проте жодного зиску з цього здобути не змогла. Вихід Довбика за такої гри навряд чи щось би змінив – м'яч до центрфорварда банально не доходив.

По перерві Браїс Мендес ледь не подвоїв перевагу басків, пробивши поруч з дев'яткою. Ще один удар Кубо, який перед тим промчав повз кількох суперників, теж був неточним. Жироні терміново потрібно було щось змінювати, і на 64-й хвилині Мічел кинув у гру Артема Довбика. Є офіційний дебют українця за новий клуб! Одночасно з нашим нападником на полі з'явився і Пабло Торре, який прийшов із Барселони.

Втім, спершу міг забивати Сосьєдад. Оярсабаль вийшов на ударну позицію, але з кількох метрів влучив у Гассанігу. Перший сейв у матчі на дві команди – Жирона все ще без ударів у площину.

Але перше ж влучання стало гольовим. Мічел ідеально вгадав із заміною. На 72-й хвилині Пабло Торре знайшов Циганкова на правому фланзі, Віктор покрутив суперника і правою навісив у воротарський, де Довбик головою в падінні зрівняв рахунок. Фантастичний дебют Артема, який не провів на полі і 10-ти хвилин! Та й асист Циганкова був крутий – українська зв'язка починає давати результат вже з першого офіційного матчу.

На відміну від Стуані, Артем Довбик свій шанс таки знайшов, і одразу ним скористався. Гол українця став останнім у матчі, хоча Сосьєдад міг вирвати перемогу. 1:1 – зв'язка Циганкова та Довбика дозволила Жироні здобути перший бал у новому сезоні. Непростий виїзд у Сан-Себастьян завершився для команди Мічела ледь не ідеально, враховуючи перебіг подій на полі.

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