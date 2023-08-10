Про інтерес "синіх" до Луніна заявив журналіст Саймон Філліпс у своєму блозі Substack у середу вранці. Він дав зрозуміти, що лондонський клуб може відправити Реалу запит щодо українця в рамках заміни Кепи Аррісабалаги – іспанський голкіпер може відправитися в Баварію.

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Журналіст Керрі Хау також повідомив у Твіттері, що наставник Баварії Томас Тухель запропонував клубному керівництву підписати Аррісабалагу, щоб замінити Яна Зоммера, який перейшов до Інтера.

Раніше Челсі підписав контракт із воротарем Брайтона Робертом Санчесом.

Цікаво, що Лунін та Мудрик народилися у місті Красноград, що на Харківщині.

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