Челсі та Арсенал поборються за таланта з трясовини, – ЗМІ
15:57 - Читать на русском
Нападник скромного Вімблдона Квейн Бартлі може зробити кар'єрий стрибок із англійської Ліги 1 до Прем'єр-ліги.
17-річний форвард потрапив на радари Челсі та Арсенала, стверджує TEAMtalk.
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Бартлі наразі ще не дебютував на професіональному рівні, але регулярно тренується із першою командою. Керманич Донс Глін Ходжес пообіцяв таланту дебют у Футбольній лізі вже в нинішньому сезоні. Інтерес до нападника, який найкраще почувається на позиції "дев'ятки", також проявляє Лідс.
До слова, раніше Джеймі Каррагер засватав найкращого тренера Британії в Арсенал і Челсі.
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