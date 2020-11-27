Нападающий скромного Уимблдона Куэйн Бартли может сделать карьерный прыжок из английской Лиги 1 сразу в Премьер-лигу.

17-летний форвард попал на радары Челси и Арсенала, утверждает TEAMtalk.

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Бартли пока еще не дебютировал на профессиональном уровне, но регулярно тренируется с первой командой. Наставник Донс Глин Ходжес пообещал таланту дебют в Футбольной лиге уже в нынешнем сезоне. Интерес к нападающему, который лучше всего чувствует себя на позиции "девятки", также проявляет Лидс.

К слову, ранее Джейми Каррагер сосватал лучшего тренера Британии в Арсенал и Челси.

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