Челси и Арсенал поборются за таланта из трясины, – СМИ
15:59 - Читати українською
Нападающий скромного Уимблдона Куэйн Бартли может сделать карьерный прыжок из английской Лиги 1 сразу в Премьер-лигу.
17-летний форвард попал на радары Челси и Арсенала, утверждает TEAMtalk.
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Бартли пока еще не дебютировал на профессиональном уровне, но регулярно тренируется с первой командой. Наставник Донс Глин Ходжес пообещал таланту дебют в Футбольной лиге уже в нынешнем сезоне. Интерес к нападающему, который лучше всего чувствует себя на позиции "девятки", также проявляет Лидс.
К слову, ранее Джейми Каррагер сосватал лучшего тренера Британии в Арсенал и Челси.
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