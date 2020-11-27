Згасла зірка "лисиць" може продовжити кар'єру в Лондоні, стверджує Transfer Window Podcast.

Талант Барселони Пуч може перебратися до Англії

Тоттенхем має намір підписати Грея у зимове трансферне вікно. Англієць втратив місце в обоймі Лестера й готовий змінити клубну прописку. Контракт вінгера чинний до літа 2021-го, тому січень – остання можливість "лисиць" заробити на продажу вихованця Бірмінгема.

У нинішньому сезоні Демарей Грей провів лише 90 хвилин за першу команду Лестера – в матчі Кубка ліги проти лондонського Арсенала. Ще 1 поєдинок півзахисник зіграв за дубль "лисиць" проти Вест Хема U-23 і забив 2 м'ячі.

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