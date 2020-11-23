"Брендан Роджерс, без сумніву, найкращий британський тренер. Можливо, ви спробуєте заперечити, що він занадто рано опинився в Ліверпулі, але я думаю, що він добре попрацював, максимально наблизившись до першого за 30 років чемпіонства.

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Він фантастичний тренер, який відмінно попрацював у Лестері, тому я думаю, що його наступним місцем роботи може стати Челсі або Арсенал. Можливо, повернутися у Ліверпуль чи тренувати Манчестер Юнайтед йому буде складно через своє минуле, але він отримає топ-роботу в цій країні, можливо, навіть у збірній Англії", – цитує Каррагера Daily Mail.

Нагадаємо, що Роджерс працює із Лестером з лютого 2019-го. Під його керівництвом "лисиці" фінішували 9-ми в сезоні 2018/19 і п'ятими в наступній кампанії.

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