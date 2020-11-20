Лінкольн таки може перейти Динамо вже взимку. Луческу неодноразово нарікав, що з форвардів у нього залишився по суті лише Супряга, тому скаути київського клубу шукають рішення.

Динамо хотіло підписати Лінкольна ще влітку, однак не встигало оформити трансфер до дедлайну. Після цього з 19-річним бразильцем трапилося дуже багато. Він почав рідко виходити навіть на заміну, отримуючи не більше 10 хвилин за матч. Втім, форвард Фламенго так легко не здався і видав крутий жовтень: забив 3 голи та оформив асист, відзначався у кожній грі чемпіонату Бразилії чи Копа Лібертадорес, де виходив у стартовому складі.

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І тут Лінкольн раптово втратив форму. Станом на середину листопада його справи настільки погані, що головний тренер найпопулярнішого клубу Бразилії (знаменитий воротар-бомбардир Рожеріо Сені) вимагає продати його, аби отримати сильнішого форварда – з більшим досвідом і стабільнішою результативністю. Потенційний новачок Динамо накликав на себе гнів фанатів, коли не зумів забити в порожні ворота. Це мав бути переможний м'яч у протистоянні з одним із аутсайдерів сезону, який вивів би Фла в лідери бразильської Серії А.

Фани відразу ж згадали його промах у фіналі останнього Клубного ЧС-2019, коли він пробачив Ліверпуль з вбивчої позиції. Словом, тиск почався шалений. Відтак тепер не лише розлючені вболівальники, а й сам Сені не бачить Лінкольна у складі, хоча інші нападники (Габігол та Педро) травмувалися. Фламенго по суті прагне спихнути Динамо перспективного, але не дуже сформованого снайпера. Ціна питання – приблизно все ті ж 4,5 мільйона євро, запевняє популярний журналіст Веньє Касагранде.

Ініціатором поновлення перемовин з киянами стало керівництво "червоно-чорних". Вболівальники одного з лідерів бразильської першості безжальні у своєму сарказмі: "Чи заплатить Фламенго, щоб Динамо взяло Лінкольна?" Тролінг тролінгом, а з нього може вирости добротний бомбардир. Хай не елітного рівня, але Луческу таких любить. Лінкольн – кілер навіть не штрафного, а воротарського майданчика (80% голів за Фла забив саме з розстрільної дистанції). Був дуже результативним у збірній Бразилії U-17, де забив дебютний гол у 15 років, а потім додав ще 8 та 3 асисти, відзначаючись в середньому кожні 160 хвилин.

Став бронзовим призером ЧС-2017, однак усі свої 3 м'ячі поклав ще на груповому етапі. Та й у збірних йому часто довіряли виконувати пенальті. На дорослому рівні з результативністю стало дещо гірше. Лінкольн забиває кожні 212 хвилин у Фламенго. Нарізки матчів за молодіжні команди показують, що він здатен втекти і з глибини, і забити головою, і віддати блискучий розрізний пас за спини. Роналдо з нього навряд чи вийде, але хтось не гірший за найкращого бомбардира в історії Шахтаря Луїса Адріано – цілком реально.

Ще кілька років тому бразильці просили за юного форварда 30 мільйонів євро, коли на горизонті виник інтерес Реала та Барселони. Мадридське видання AS називало його серед топ-20 підлітків, які вражатимуть світ у 2020 році. Зараз Трансфермаркт оцінює його у 5,4 млн, а придбати можна ще дешевше. Дуже імовірно, що Луческу міг би розкрити його найкращі якості. Такий трансфер міг би додати мотивації і конкуренції Супрязі, але закрити шлях своїм вихованцям. Хоча чи є в останніх реальний шанс? Знаючи минуле румунського тренера, українцям він довіряє, але насамперед на позиціях подалі від чужих воріт.

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