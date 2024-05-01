В АПЛ можуть впровадити пояснення рішень VAR на стадіоні під час матчу.

З наступного сезону в АПЛ арбітри можуть почати пояснювати рішення VAR під час гри. Про це розповів голова суддів Ховард Вебб.

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"Це справді потребує покращення, чи не так? Коли ви чуєте аудіозапис на подібних шоу, то краще розумієте, що відбувається; все стає очевидним. Ми шукаємо способи впровадити це на стадіоні під час гри.

Одна з речей, яку ви, можливо, бачили на турнірах ФІФА, таких як чемпіонат світу з футболу серед жінок, – це пояснення від арбітрів, які з'являються на екрані. Тому ми розглядаємо це, і ми відкриті до того, щоб використовувати цей досвід в АПЛ.

Для судді було б дійсно корисно мати можливість поговорити з усіма людьми на стадіоні – пояснити логіку рішення", – цитує Вебба ESPN.

IFAB, орган, який визначає закони у футболі, розпочав успішне 12-місячне тестування на міжнародних турнірах минулого року, включно з Чемпіонатом світу з футболу серед жінок, і додав його до правил гри в листопаді, дозволивши всім лігам погоджуватися та запроваджувати зміни.

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