Лондонцям знову і знову доводиться платити за зв'язки свого власника з кривавим режимом Путіна, який влаштував війну в Україні. Незабаром Челсі ризикує повністю втратити спонсорів.

Nike, який є технічним спонсором "пенсіонерів", роздумує над повноцінним припиненням роботи з клубом, стверджує Daily Mail.

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Американська компанія ще у 2016-му підписала з Челсі 15-річний контракт про співпрацю. Згідно з умовами, клуб мав заробити за весь час 900 мільйонів фунтів. Якщо зараз Nike розірве угоду, то лондонці недоотримають 540 млн.

Нагадаємо, напередодні Великобританія заблокувала активи Романа Абрамовича, поплічника Путіна. На клуб були накладені надсерйозні заборони – продаж квитків, атрибутики, здійснення трансферів, продовження співпраці з гравцями.

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Компанія "Three UK", яка була титульним спонсором Челсі, вже призупинила роботу, що коштувало клубу 40 мільйонів. Hyundai наразі оцінює доцільність подальших відносин.

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