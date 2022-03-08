Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже сьома новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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22:50. Син Андрія Шевченка долучився до протестів проти закупівлі нафти в Росії. Українська легенда продовжує працювати на спільну перемогу над ворогом, залучивши до боротьби і сім'ю.

22:00. ФІФА офіційно перенесла матч Шотландія – Україна на червень. Відповідно, "синьо-жовті" зберігають шанси вийти на чемпіонат світу. А от збірна Росії отримала технічну поразку у поєдинку з Польщею. Щоправда, справу про відсторонення росіян ще розгляне CAS, який зареєстрував заяву.

21:15. "Я був під кулями, казав те, що бачу": Олександр Алієв перестав спілкуватися з батьками через війну Росії з Україною. За словами екс-динамівця, його рідні стали жертвами путінської пропаганди через телевізор.

20:50. Альянц Арена в Мюнхені перед матчем Ліги чемпіонів Баварія – Зальцбург.

20:35. Українські воїни зіграли у футбол з маленьким хлопчиком – відео стало вірусним. У будь-якій ситуації варто залишатися людьми, але путіноїдам цього ніколи не зрозуміти. Слава захисникам України!

Żołnierze armii ukraińskiej grają w piłkę z młodym chłopakiem. pic.twitter.com/nUbs9SQTGl — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 8, 2022

20:20. Олег Лужний, який теж поповнив лави територіальної оборони, вважає, що російські спортсмени є співучасниками нападу на Україну.

20:00. Девід Бекхем і його дружина Вікторія організували збір грошей для України. Зіркова сім'я пожертвувала мільйон фунтів. Дякуємо за людяність!