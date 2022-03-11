Лондонцам снова и снова приходится платить за связи своего владельца с кровавым режимом Путина, устроившим войну в Украине. Вскоре Челси рискует полностью потерять спонсоров.

Nike, являющийся техническим спонсором "пенсионеров", размышляет над полноценным прекращением работы с клубом, утверждает Daily Mail .

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Американская компания еще в 2016 году подписала с Челси 15-летний контракт о сотрудничестве. Согласно условиям, клуб должен заработать за все время 900 миллионов фунтов. Если сейчас Nike разорвет сделку, то лондонцы просто недополучат 540 млн.

Напомним, накануне Великобритания заблокировала активы Романа Абрамовича, приспешника Путина. На клуб были наложены сверхсерьезные запреты: продажа билетов, атрибутики, проведение трансферов, продолжение сотрудничества с игроками.

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Компания "Three UK", которая была титульным спонсором Челси, уже приостановила работу, что стоило клубу 40 миллионов. Hyundai оценивает целесообразность дальнейших отношений.