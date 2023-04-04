Челсі та Ліверпуль не забивали голів у перенесеному матчі 8 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Клопп психанув, але реакції не отримав

Ліверпуль на вихідних програв Манчестер Сіті. Без шансів, виглядаючи командою з іншого дивізіону. Юрген Клопп жорстко пройшовся по своїх гравцях, а сьогодні підкріпив критику сміливими рішеннями. Шість змін у складі. Салах, Александер-Арнольд і Робертсон залишилися в запасі (ван Дейк пропустив гру через травму). Гомес, Джонс і Фірміно навпаки отримали шанс в старті.

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Мерсисайдці не показали миттєвої реакції на суботнє фіаско та провалили виїзд на Стамфорд Брідж. Ліверпуль виглядав розібраним, поступався супернику в інтенсивності та не розумів, як створювати моменти. За перші пів години гості жодного разу не пробили з меж штрафного (у Челсі було 6 таких ударів) і взагалі ні разу не зайшли в чужий штрафний (Челсі мав 12 дотиків).

Якщо в суботу Ліверпуль добре зіграв хвилин 5, то сьогодні футболу було хвилин 10. Під завісу першого тайму гості активізувалися та спробували створити Кепі проблеми. Гомес пробив під поперечину (голкіпер витягнув), а Фабінью потужно приклався на стандарті (заблокував захисник). У другому таймі Ліверпуля не було на полі. Поява Салаха не врятувала – один удар за 45 хвилин.

Челсі пройшов пік кризи ще з Поттером

Ліверпуль допускав регулярні моменти на ворота Аліссона і дивом не пропустив. Челсі легко розривав структуру "червоних" завдяки хорошим взаємодіям. Фелікс мав забивати в дебюті поєдинку після швидкої атаки, але його удар в останній момент заблокували. Через кілька хвилин супермомент виник у Ковачіча. У середині тайму господарі навіть загнали м'яч у сітку, однак суддя зафіксував офсайд.

Челсі класно комбінував з акцентом на лівий фланг – Чілвел давав динаміку обіграшами в дотик з Феліксом і Хаверцем. На протилежному крилі підтримку забезпечував Канте, який проводить перші матчі після травми і проводить круто. Це все зайвий доказ абсурдності звільнення Поттера. Пік кризи лондонці пройшли, а втрата з Евертоном і поразка від Астон Вілли після серії з трьох перемог були швидше невезінням.

У другому таймі історія повторилася. Як тільки Челсі підвищував темп і починав грати жорсткіше – Ліверпуль розвалювався. Господарі знову оперативно створили дві гольові нагоди: Ковачіч пробив з вигідної позиції над воротами, а гол Хаверца після шикарного пасу Канте скасували через гру рукою. Неточно приклалися Фелікс і Енцо. Челсі був сьогодні кращим, але проблеми з реалізацією завадили перемогти.

Мудрик отримав 15 хвилин у незручній схемі

Мудрик яскраво стартував в Англії саме з матчу проти Ліверпуля, в якому відвозив Мілнера. Далі було кілька поганих матчів, які припали на найгірший період команди. Грем Поттер шукав оптимальний склад і пробував Михайла в центрі атаки. Після міжнародної паузи українець отримав ще один шанс і знову розчарував – змарнував два супершанси перед воротами Астон Вілли.

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Ті помилки стали фатальними для тренера. Поттера звільнили, а команду тимчасово очолив його асистент. Бруно Сальтор змінив схему на 3-5-2, де немає позиції для Мудрика. Українець розпочав у запасі та вийшов лише на останні 15 хвилин. Михайло замінив Чілвела та формально закривав позицію лівого вінгбека, хоча мав свободу. Кукурелья та Ковачіч страхували його позаду.

Мудрик вилетів на поле зарядженим та влився у загальний настрій Челсі. Він був активним: шукав м'яч, пропонував себе, старався загострити і ривками, і передачами. Українець вивів на дальній удар Енцо. Знайти переможний гол йому не вдалося, однак Михайло відпрацював непогано. Як і вся команда. Челсі награв на перемогу (3:0 за явними моментами, 1.98xG проти 0.35xG за якістю моментів), але в підсумку нічия.

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