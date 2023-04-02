Михайло Мудрик вийшов у основі на матч з Астон Віллою, але став одним з найгірших на полі, не реалізувавши два супершанси.

Михайло Мудрик в черговому турі АПЛ отримав найнижчі оцінки від низки статистичних порталів серед усіх польових гравців, які брали участь у матчі Челсі – Астон Вілла (0:2). Український вінгер не реалізував у першому таймі 2 стовідсоткових моменти – двічі з ударами Михайла впорався чинний чемпіон світу Еміліано Мартінес.

Інсайдери у британській пресі уже пишуть про те, що не за горами відставка наставника "синіх" Грема Поттера. Начебто його тренерським хистом не задоволена низка гравців у клубі.

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