Клопп психанул, но реакции не получил

Ливерпуль на выходных проиграл Манчестер Сити. Без шансов, выглядя командой из другого дивизиона. Юрген Клопп жестко прошелся по своим игрокам, а сегодня подкрепил критику смелыми решениями. Шесть изменений в составе. Салах, Александер-Арнольд и Робертсон остались в запасе (ван Дейк пропустил игру из-за травмы). Гомес, Джонс и Фирмино, наоборот, получили шанс в старте.

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Мерсисайдцы не показали мгновенную реакцию на субботнее фиаско и провалили выезд на Стамфорд Бридж. Ливерпуль выглядел разобранным, уступал сопернику в интенсивности и не понимал, как создавать моменты. За первые пол часа гости ни разу не пробили из пределов штрафной (у Челси было 6 таких ударов) и вообще ни разу не зашли в чужую штрафную (Челси имел 12 касаний).

Если в субботу Ливерпуль хорошо отыграл минут 5, то сегодня футбола было минут 10. Под занавес первого тайма гости активизировались и попытались создать Кепе проблемы. Гомес пробил под перекладину (голкипер вытащил), а Фабиньо мощно приложился на стандарте (заблокировал защитник). Во втором тайме Ливерпуля не было на поле. Появление Салаха не спасло – один удар за 45 минут.

Челси прошел пик кризиса еще с Поттером

Ливерпуль допускал регулярные моменты на ворота Алиссона и чудом не пропустил. Челси легко разрывал структуру "красных" благодаря хорошим взаимодействиям. Феликс должен был забивать в дебюте поединка после быстрой атаки, но его удар в последний момент заблокировали. Через несколько минут супермомент возник у Ковачича. В середине тайма хозяева даже загнали мяч в сетку, однако судья зафиксировал офсайд.

Челси классно комбинировал с акцентом на левый фланг – Чилуэл давал динамику отыгрышами в касание с Феликсом и Хаверцем. На противоположном крыле поддержку обеспечивал Канте, который проводит первые матчи после травмы и проводит круто. Это все лишнее доказательство абсурдности увольнения Поттера. Пик кризиса лондонцы прошли, а потеря с Эвертоном и поражение от Астон Виллы после серии из трех побед были скорее невезением.

Во втором тайме история повторилась. Как только Челси повышал темп и начинал играть жестче – Ливерпуль разваливался. Хозяева снова оперативно создали два голевых момента: Ковачич пробил с выгодной позиции над воротами, а гол Хаверца после шикарного паса Канте отменили из-за игры рукой. Неточно приложились Феликс и Энцо. Челси был сегодня лучше, но проблемы с реализацией помешали победить.

Мудрик получил 15 минут в неудобной схеме

Мудрик ярко стартовал в Англии именно с матча против Ливерпуля, в котором отвозил Милнера. Далее последовало несколько плохих матчей, которые пришлись на худший период команды. Грэм Поттер искал оптимальный состав и пробовал Михаила в центре атаки. После международной паузы украинец получил еще один шанс и снова разочаровал – упустил два супершанса перед воротами Астон Виллы.

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Те ошибки стали роковыми для тренера. Поттера уволили, а команду временно возглавил его ассистент. Бруно Сальтор изменил схему на 3-5-2, где нет позиции для Мудрика. Украинец начал в запасе и вышел только на последние 15 минут. Михаил заменил Чилуэла и формально закрывал позицию левого вингбека, хотя имел свободу. Кукурелья и Ковачич страховали его позади.

Мудрик вылетел на поле заряженным и влился в общее настроение Челси. Он был активен: искал мяч, предлагал себя, старался обострить и рывками, и передачами. Украинец вывел на дальний удар Энцо. Найти победный гол ему не удалось, однако Михаил отработал неплохо. Как и вся команда. Челси наиграл на победу (3:0 по явным моментам, 1.98xG против 0.35xG по качеству моментов), но в итоге ничья.

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