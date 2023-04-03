"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розбирає відставку Грема Поттера з Челсі за тиждень до чвертьфінального протистояння з Реалом в Лізі чемпіонів.

Челсі офіційно оголосив про відставку Поттера

Запрошення Поттера в топ-клуб вже виглядало ризикованим рішенням. Його футбол має достатньо ідей і необхідний рівень домінування, але важкий для побудови. Тренеру потрібен час, щоб зрозуміти можливості футболістів, а футболістам потрібен час, щоб навчитися втілювати складний план на полі.

Єдиний варіант реалізувати Поттера – довіритися йому та закрити очі на перші невдачі. В іншому випадку не варто було звільняти Тухеля. Челсі починав правильно: виписав тренеру 5-річний контракт, висловив повну довіру і взяв спортивного директора (Пола Вінстенлі), який у Брайтоні знаходив Поттеру гравців. Залишилося чекати.

Тодд Бьолі не витримав, і ставка на Поттера з дуже ризикованої перетворилася в абсолютно програшну. Новий власник Челсі закинув гроші (21 мільйон фунтів клаусули для Брайтона + зарплата в 12 млн) та амбіції на "зеро", але пішов з казино до того, як кулька зупинилася на рулетці.

Якщо не брати до уваги особливості тренера, план проєкту та всі прийняті досі рішення, то звільнення Поттера здається логічним. Грем – найгірший тренер в новітній історії Челсі. Команда з ним виграла лише 12 матчів з 31, набирала в середньому 1,42 очка за гру і впала з 6 місця АПЛ на 11-те. Ще й тиснула зимова закупка на 300 мільйонів.

Гра також залишала бажати кращого. У січні-лютому Челсі видав серію жахливих матчів, виглядаючи гірше за аутсайдерів АПЛ. Немає чіткої картини гри, склад, позиції футболістів і схеми постійно змінюються. Тренер навантажує гравців складними завданнями, які вони не здатні виконати. Поттер поки що провалюється.

Але в чому сенс звільнення зараз? Коли Челсі втратив всі варіанти застрибнути в топ-4, коли результати до кінця сезону не мають жодного значення. Чи, може, Тодд Бьолі вважає, що з асистентом Поттера (командою керуватиме Бруно Сальтор) більше шансів перпеграти Ліверпуль та пройти Реал в Лізі чемпіонів?

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Якщо ідея була в тому, щоб (навіщось) струснути команду на фініш сезону та заспокоїти вболівальників, потрібно було підготувати новий проєкт з новим тренером. Для прикладу, запросити Конте, який вміє налагодити результати в короткі терміни. Смішно, але мотивація була б зрозуміла. Зараз мотивація не зрозуміла. Челсі навіть не зробив революції – всі асистенти Поттера залишилися на посадах.

Зачекай до літа та оціни динаміку. А динаміка таки позитивна: три поспіль перемоги, невезіння з Евертоном і поразка при хорошій грі з Астон Віллою. Якби Мудрик реалізував ті два моменти – звільнення б не було? Ідіотизм.

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Від такої поведінки футбольних функціонерів хочеться кричати. Не лише прихильникам Челсі – всім людям зі здоровим глуздом. Це ж навіть не випадок Баварії, яка реально бореться за требл, готує завчасно заміну та ризикує лише грішми (Тухель не гірший за Нагельсманна, а хто прийде в Челсі?).

Тодд Бьолі виставив себе профаном у футболі. Він не розуміє, як працюють процеси. Системний тренер, молоді футболісти на великі контракти... все, як книжка пише що вважається модним. Десь щось чув, а що далі робити – не знає.

Від такого боса можна чекати будь-чого. Наприклад, літнього продажу Мудрика. Невже когось це здивує? Віддати 70 мільйонів, побачити п'ять блідих матчів з трьома змарнованими супершансами та розчаруватися. Це в дусі Тодда Бьолі.

До того ж не відомо, як у Михайла складеться з новим тренером. Українець проходить важку адаптацію, однак Поттер все одно йому довіряв і шукав нову роль. Нагельсманн, якого зараз активно сватають у Челсі, теж звихнений на експериментах, але резервістам дає мінімальні шанси. І взагалі не любить працювати з великим складом на відміну від Поттера.

Окрім цього, наступний тренер не буде ходити на задніх лапках перед Бьолі. Поттер, можливо, почувався в боргу за отриманий шанс і відчував обов'язком зробити все, щоб інтегрувати коштовну молодь. Нагельсманн, Почеттіно чи Луїс Енріке – це фахівці з авторитетом, які прийматимуть рішення виключно зі своїх поглядів.

Мудрик потрапив у архаїчне середовище. Добрий король обклав себе розумними радниками, обіцяє процвітання, дарує гроші та говорить правильні речі. Але діє нелогічно, адже наслідків жодних: казна бездонна, престол нікуди не подінеться. Коли щось не так, призначив винного – і на гільйотину під крики захопленої публіки.

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