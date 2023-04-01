"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про надважливий матч для Манчестер Сіті в плані чемпіонських перегонів і для Ліверпуля в контексті боротьби за Лігу чемпіонів.

Друга поспіль поразка мерсисайдців у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль – 4:1

Гвардіола проти Клоппа – головне тренерське протистояння десятиліття. Вони ні з ким не зустрічалися так часто, як один з одним. А от дуелі бомбардирів не вийшло. Ні по сезону (Холанд забив у чемпіонаті на 20 голів більше, ніж Нуньєс), ні безпосередньо сьогодні (Ерлінг через пошкодження пропускав матч, а Дарвіна посадили в запас на користь Жоти).

Гріліш і Марез порвали Ліверпуль

Гра отримала чіткий сценарій. Манчестер Сіті забрав м'яч і затяжними перепасовками готував атаки. Для легшого виходу з оборони (структура 3-2) та кращого контролю Стоунз знову з'явився в опорній зоні. Ключовими були ролі Гріліша та Мареза на флангах. Англієць класно розбирався в умовах обмеженого простору, а алжирцю справа створювали ізоляції.

План Гвардіоли спрацював, адже з обох флангів йшла загроза. Марез найчастіше сьогодні виходив на ударні позиції та створив партнерам найбільше моментів (5 передач під удар, 1 асист). Гріліш просто був найкращим у Сіті (гол+асист), як і загалом в останні місяці. Саме вони створили перший гол, який вдалося забити після зразкової комбінації. Альварес замкнув простріл Джека.

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Хлопці Клоппа використали єдиний момент

До того часу Манчестер Сіті пропустив. Причиною стала смілива структура володіння і, відповідно, контрпресингу. Господарі високо накривали Ліверпуль після втрат. В ідеалі Сіті відразу повертав собі м'яч. Не в ідеалі – зупиняв гостей фолом. Але коли не вдавалося накрити чи сфолити, "містяни" пропускали швидку атаку на власні ворота. Обороняючись в меншості (2 в 3 чи 3 в 4).

Ліверпуль відмовився від високого пресингу і зустрічав Сіті на середнім блоком (в 4-4-1-1) на власній половині. Салах йшов у центр, а на бровці єгиптянина прикривав Елліот. Гості не часто контратакували, але зуміли відкрити рахунок. Салах відзначився після скидки Жоти – Мохамед забив у 4 поспіль матчі проти Сіті. Той удар став єдиним незаблокованим у Ліверпуля за весь матч.

Man City 4-1 Liverpool



Liverpool lost a Premier League game in which they scored first for the first time since February 2021.



They managed just four shots against Man City today, their fewest in a league match since September 2011 (3 vs Spurs) pic.twitter.com/Vw2I3norSA — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 1, 2023

Альварес змусив забути про Холанда

По перерві Манчестер Сіті організував швидкий гол. Гріліш і Марез знову розтягнули Ліверпуль, але ключовий пас віддав Хуліан. Аргентинець відрізав всю оборону гостей закиданням на Ріяда. Далі вже була справа техніки – алжирець прострілив, де Брюйне замкнув у порожні ворота. Кевін, до речі, провів далеко не ідеальний матч (хоч і має гол + асист), моментами він помилявся.

Добре, що в Пепа п'ять інших першокласних футболістів у топ-формі. Навіть втрата Холанда не стала проблемою. Альварес шикарно допомагав у пресингу та завершував атаки. Ще й відходив у глибину для підігрування партнерам. З його стіночок перед штрафним майданчиком почався і третій гол. Аргентинець пробив після пасу Мареза, а Гюндоган першим встиг на добивання.

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Клопп спробував врятувати гру замінами та агресивнішим пресингом, але це не допомогло. Натомість гості пропустили четвертий, коли де Брюйне та Гріліш вдвох розірвали захист. Ліверпуль за весь другий тайм не провів жодної осмисленої атаки – абсолютна безпомічність проти контролю Сіті. Навіть з Реалом було цікавіше, коли мерсисайдці перші 20 хвилин возили Мадрид і лише потім поплили.

Манчестер Сіті занадто сильний суперник для цього Ліверпуля. Гол Салаха і ще кілька подібних епізодів показали, що був шанс ловити Сіті на контрах. Гості не зуміли і відстають від зони Ліги чемпіонів на 7 очок. Попереду Тоттенхем і Ньюкасл. А от Манчестер Сіті залишається у боротьбі за чемпіонство – 5 балів відставання від Арсенала, але легший календар.

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