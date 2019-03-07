Челсі приймає київське Динамо в першій грі 1/8 Ліги Європи 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Команди зустрічались лише двічі в рамках групового турніру Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді в Києві було зафіксовано нульову нічию, а в Лондоні господарі вирвали перемогу 2:1. Зараз, як і понад 3 роки тому, відвертим фаворитом букмекери знову вважають англійський клуб.

Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Команда Хацкевича пройшла Олімпіакос завдяки виїзній нічиїй та домашній перемозі. У кожній грі сезону ЛЄ, в якій Динамо забиває, воно як мінімум не програє. Челсі виграв усі 4 єврокубкові домашні матчі з вражаючою різницею 11:1. У попередньому раунді лондонці мінімально здолали на виїзді шведський Мальме, після чого розгромили суперника в рідних стінах.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Челсі: Кепа – Дзаппакоста, Давід Луїс (к), Крістенсен, Алонсо – Барклі, Жоржінью, Ковачіч – Педро, Жиру, Вілліан

Запасні: Кабальєро, Рюдігер, Канте, Лофтус-Чік, Хадсон-Одой, Азар, Ігуаїн

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук (к) – Циганков, Шапаренко, Буяльський – Русин

Запасні: Бущан, Кадар, Сідклей, Андрієвський, Смирний, Цітаішвілі, Гармаш

Челсі – Динамо: стартові склади на матч 1/8 Ліги Європи

Челсі – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи