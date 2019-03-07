Челси принимает киевское Динамо в первой игре 1/8 Лиги Европы 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Команды встречались лишь дважды в рамках группового турнира Лиги чемпионов 2015/16. Тогда в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а в Лондоне хозяева вырвали победу 2:1. Сейчас, как и более 3 лет назад, откровенным фаворитом букмекеры снова считают английский клуб.

Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Команда Хацкевича прошла Олимпиакос благодаря выездной ничьей и домашней победе. В каждой игре сезона ЛЕ, в которой Динамо забивает, оно как минимум не проигрывает. Челси выиграл все 4 еврокубковых домашних матча с поразительной общей разницей 11:1. В предыдущем раунде лондонцы минимально одолели на выезде шведский Мальме, после чего разгромили соперника в родных стенах.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Челси: Кепа – Дзаппакоста, Давид Луис (к), Кристенсен, Алонсо – Баркли, Жоржиньо, Ковачич – Педро, Жиру, Виллиан

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Канте, Лофтус-Чик, Хадсон-одой, Азар, Игуаин

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Сидорчук (к) – Цыганков, Шапаренко, Буяльский – Русин

Запасные: Бущан, Кадар, Сидклей, Андриевский, Смирный, Цитаишвили, Гармаш

Челси – Динамо: стартовые составы на матч 1/8 Лиги Европы

Челси – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы