Челсі – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Лондонський Челсі приймає київське Динамо в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19 Челсі – Динамо відбудеться 7 березня в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок зустрічі – о 22:00.

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Матч Челсі – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що в 1/16 фіналу Динамо здолало Олімпіакос (3:2 за сумою двох матчів), а Челсі виявився сильнішим за шведський Мальме (сумарний рахунок – 5:1).

До слова, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі пройде у Києві на НСК Олімпійський 14 березня. Початок о 19:55. Всі квитки на цей поєдинок вже продані.

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