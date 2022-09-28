Стали відомі деякі подробиці секретного товариського матчу між Челсі та Брайтоном, який було зіграно 17 вересня.

17 вересня Челсі провів таємний товариський матч із Брайтоном за зачиненими дверима, і в цій зустрічі Грем Поттер випробував Трево Чалобу в новій ролі. Як інформує The Athletic, новий головний тренер "синіх" поставив Чалобу на позицію глибинного півзахисника - роль, яку в Челсі зазвичай виконує Жоржінью. На цій позиції Чалоба грав між двома гравцями у стилі бокс-ту-бокс – Конором Галлахером та Денісом Закарією.

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Челсі виграв цей матч з рахунком 2:1 - дублем у складі лондонців відзначився Карні Чуквуемека.

Раніше Чалоба грав у Челсі виключно в якості центрального захисника. Однак він має досвід виступів і у середній лінії: в Іпсвічі та Хаддерсфілді Трево грав у центрі поля, а в Лор'яні чергував позиції в центрі оборони та в опорній зоні.

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