Чалоба отримав нову роль від Поттера у таємному товариському матчі Челсі
Стали відомі деякі подробиці секретного товариського матчу між Челсі та Брайтоном, який було зіграно 17 вересня.
17 вересня Челсі провів таємний товариський матч із Брайтоном за зачиненими дверима, і в цій зустрічі Грем Поттер випробував Трево Чалобу в новій ролі. Як інформує The Athletic, новий головний тренер "синіх" поставив Чалобу на позицію глибинного півзахисника - роль, яку в Челсі зазвичай виконує Жоржінью. На цій позиції Чалоба грав між двома гравцями у стилі бокс-ту-бокс – Конором Галлахером та Денісом Закарією.
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Челсі виграв цей матч з рахунком 2:1 - дублем у складі лондонців відзначився Карні Чуквуемека.
Раніше Чалоба грав у Челсі виключно в якості центрального захисника. Однак він має досвід виступів і у середній лінії: в Іпсвічі та Хаддерсфілді Трево грав у центрі поля, а в Лор'яні чергував позиції в центрі оборони та в опорній зоні.
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