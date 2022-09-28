17 сентября Челси провел тайный товарищеский матч с Брайтоном за закрытыми дверями, и в этой встрече Грэм Поттер испытал Чалобу в новой роли. Как информирует The Athletic, новый главный тренер "синих" поставил Трево 6 номером в полузащите – роль, которую в Челси обычно исполняет Жоржиньо. На этой позиции Чалоба играл между двумя игроками в стиле бокс-ту-бокс – Конором Галлахером и Денисом Закария.

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В то же время лондонцы вышли с четырьмя защитниками, а в центре обороны нашлось место только для Кулибали и Фофана. Челси выиграл этот матч со счетом 2:1 – дублем в составе лондонцев отметился 18-летний суперталант Карни Чуквуэмека, за которым охотились Барса и ПСЖ.

Ранее Чалоба играл в Челси исключительно в качестве центрального защитника. Однако у него есть опыт выступлений в средней линии: в Ипсвиче и Хаддерсфилде Трево играл в центре поля, а в Лорьяне чередовал позиции в центре обороны и в опорной зоне.

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