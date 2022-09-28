Воротарі

Формальну "золоту рукавичку" турніру вручаємо Одіссеасу Влаходімосу, який єдиним може похизуватися 4 "сухими" матчами. Щоправда, успіх голкіпера греків пояснюється і слабкістю дивізіону С.

Велика група воротарів має по 3 "сухі" матчі. Серед них наш Андрій Лунін, який так і не пропустив за всі свої 270 хвилин у Лізі націй. Українцю з Реала довелося робити 9 сейвів, але до лідера далеко. Джанлуїджі Доннаруммі вдалося 27 разів врятувати Італію, і цього вистачало також на 3 "сухі" матчі. До слова, все це у дивізіоні А.

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Асистенти

Найбільше результативних передач партнерам роздали Душан Тадіч та Нікушор Банку – по 4. Якщо присутність зірки сербів у таких номінаціях не дивує, то 30-річний захисник румунів став справжнім відкриттям турніру. Щоправда, це не врятувало його команду від вильоту з дивізіону В.

Бомбардири

Ерлінг Холанд хотів забрати чергову індивідуальну нагороду, але в його плани втрутився Алєксандар Мітровіч. В останньому турі їхні збірні проводили очний матч, і перемогу здобули серби (2:0). Мітровіч забив другий м'яч, який дозволив йому наздогнати Холанда у боротьбі за "золотий бутс" (по 6 голів), а Сербії забрати путівку до еліти Ліги націй.

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Гол+пас

Найбільше результативних дій назбирали Хвіча Кварацхелія і Ведат Мурікі – по 5+3. Наступного сезону вінгеру Наполі слід готуватися до більшого спротиву, адже його Грузія піднялася до дивізіону В. Косовар Мурікі матиме шанс ще раз пофеєрити у дивізіоні С – його збірна посіла лише друге місце групи.

Збірна України

Артем Добвик став нашим найкращим бомбардиром, а також за системою гол+пас. Нападник СК Дніпро-1 тричі забив сам і одного разу допоміг партнеру. Більше асистів у Зубкова – 2+один гол.

Про успіхи Андрія Луніна вже згадували. У 6 турах наша команда здобула 3 перемоги, 2 нічиї і одного разу програла. Різниця голів – 10:4. На жаль, розгромна поразка від шотландців залишає нас у дивізіоні В Ліги націй.

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