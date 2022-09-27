Один із найдорожчих захисників в історії Челсі Уеслі Фофана ще не визначився, за яку національну збірну виступатиме - за Францію чи Кот-д'Івуару.

Фофана народилася в Марселі в сім'ї француженки та івуарійця. Раніше захисник захищав кольори молодіжної збірної Франції, але з того часу так жодного разу не отримав виклику до національної збірної. Як повідомляє L’Équipe, Кот-д'Івуар сподівається, що Фофана захоче виступати у складі його національної збірної. І сім'я гравця підтримує такий варіант.

Забарний мав замінити зіркового захисника АПЛ – клуб "отримав відповідь від Динамо, ох… поїв уху"

Водночас джерело пояснює, чому Уеслі не поспішає приймати пропозицію від Кот-д'Івуару. Фофана твердо переконаний у тому, що може отримати виклик від Дідьє Дешама в листопаді, щоб поїхати на чемпіонат світу у складі збірної Франції.

Кот-д'Івуар не зміг пробитися на ЧС-2022, тож у найближчі місяці Фофана, схоже, не зацікавлений у зміні паспорта. Якщо Дешам знову проігнорує його, тоді питання про вибір національної збірної стане набагато актуальнішим.

Нагадаємо, що Фофана перейшов минулого літа з Лестера до Челсі приблизно за 80 мільйонів євро. Тільки Гаррі Магуайр, Вірджіл ван Дейк та Маттайс де Лігт є захисниками, за яких будь-коли платили більше грошей.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?