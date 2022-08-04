Челсі на своєму офіційному сайті оголосила про прихід Чуквуемеки. 18-річний хавбек підписав контракт на 6 років.

Обамеянг може повернутися в АПЛ після короткого вояжу до Барселони – сенсаційний претендент на габонця

Клуб не розголошував фінансові деталі трансферу, але Transfermarkt повідомляє, що за гравця бірмінгемці мають отримати 17,9 млн євро. Також на нього претендували Барселона та ПСЖ.

До слова, молодий центральний півзахисник провів за першу команду Астон Вілли вже 16 матчів та раз асистував. Нещодавно він тріумфував на чемпіонаті Європи у складі збірної Англії U-19, ставши другим бомбардиром турніру (3 голи і 2 асисти).

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд