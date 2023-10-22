Чемпіонат Казахстану, 25 тур

Ордабаси – Шахтар Караганда – 3:1

Голи: Жаксиликов, 4, Умаров, 12, Бєсєдін, 27 – Чогадзе, 47

Ордабаси за тур до фінішу мав чудовий шанс вперше у своїй історії стати чемпіоном Казахстану. Для цього шимкентцям на домашній арені достатньо було не програти аутсайдеру – карагандинському Шахтарю.

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Артем Бєсєдін та Євген Макаренко вийшли у старті господарів. Ордабаси зняв усі питання ще до середини першого тайму. Бєсєдін довів рахунок до розгромного, забивши свій другий м'яч за казахський клуб. М'яч вдало прилетів у живіт екс-форварду Динамо після удару партнера та сейву голкіпера. Цікаво, що перший гол Артема за Ордабаси також був доволі курйозним.

Шахтар один м'яч відквитав зусиллями Темура Чогадзе, який свого часу пограв за Олімпік та Інгулець. Втім, свято Ордабаси вже було не спинити. Клуб з Шимкента минулоріч виграв свій другий Кубок Казахстану, а тепер настала черга дебютного чемпіонства. Раніше максимумом були дві "бронзи" (2017 та 2019 роки).

Here is Besedin’s 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title ️



Couldn’t have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2023

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