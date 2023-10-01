Чемпіонат Казахстану, 24 тур

Жетису – Ордабаси – 1:2

Голи: Амірсеїтов, 79 – Бєсєдін, 55, Єрланов, 64

Рахунок у матчі відкрив Артем Бєсєдін, який влітку перейшов у Ордабаси вільним агентом із Динамо. Гол вийшов курйозним – нападник, схоже, хотів обіграти захисника, але зангадто сильно відпустив від себе м'яч, який від стійки закотився у ворота. Голкіпер Жетису такого явно не очікував.

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Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Ордабаси. Окрім Бєсєдіна, у цьому матчі зіграв і Євген Макаренко – ще один екс-динамівець. Команда українців лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Астану на 6 очок.

Це перший гол 27-річного Бєсєдіна у складі Ордабаси. Для цього екс-форварду Динамо знадобилося 7 матчів. Перед тим українець забивав ще 2 квітня, коли виступав на правах оренди за кіпрську Омонію.