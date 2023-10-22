Вестерло вирвав нічию у грі 11-го туру чемпіонату Бельгії проти РВДМ. Звіт читайте у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2023/24

РВДМ – Вестерло – 1:1

Голи: Санчес да Сілва, 65 – Йоу, 90+4

Сидорчук знову потрапив до стартового складу Вестерло, однак це не допомогло одному з аутсайдерів відштовхнутись від дна турнірної таблиці. РВДМ повів у рахунку на 65 хвилині завдяки голу Санчеса да Сілви. Все йшло до поразки Вестерло, але Йоу на 4 компенсованій хвилині врятував нічию для команди Сидорчука.

Мудрик забив геніальний гол і заробив пенальті у матчі Челсі з Арсеналом – відео результативних дій

Щодо екс-капітана Динамо, то він отримав оцінку 6,9 за гру від Sofascore. Відзначимо, що Сергій отримав вже третю жовту картку після переходу в Бельгію, зігравши лише в 5 матчах.

Таким чином, Вестерло Сидорчука набрав 7 очок та залишився на дні турнірної таблиці, тоді як РВДМ з 13 пунктами розташувався на 10 сходинці.

АПЛ: Мудрик забив гол року і заробив пенальті – Челсі подарував Арсеналу диво-спасіння, Артета швидко покарав Зінченка