Беседин забил гол и вместе с Макаренко стали чемпионами Казахстана – первый титул в истории клуба
Артем Беседин и Евгений Макаренко пополнили свою коллекцию наград еще одними медалями.
Чемпионат Казахстана, 25 тур
Ордабасы – Шахтер Караганда – 3:1
Голы: Жаксиликов, 4, Умаров, 12, Беседин, 27 – Чогадзе, 47
Ордабасы за тур до финиша имел отличный шанс впервые в своей истории стать чемпионом Казахстана. Для этого шымкентцам на домашней арене достаточно было не проиграть аутсайдеру – карагандинскому Шахтеру.
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Артем Беседин и Евгений Макаренко вышли в старте хозяев. Ордабасы снял все вопросы еще до середины первого тайма. Беседин довел счет до разгромного, забив свой второй мяч за казахский клуб. Мяч удачно прилетел в живот экс-форварду Динамо после удара партнера и сейва голкипера. Интересно, что первый гол Артема за Ордабасы тоже был довольно курьезным.
Шахтер один мяч отквитал усилиями Темура Чогадзе, который в свое время поиграл за Олимпик и Ингулец. Впрочем, праздник Ордабасы уже было не остановить. Клуб из Шымкента в прошлом году выиграл свой второй Кубок Казахстана, а теперь настал черед дебютного чемпионства. Раньше максимумом были две "бронзы" (2017 и 2019 года).
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