Бущан: Впораємось і без Бєсєдіна, і без Циганкова

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан поділився емоціями після перемоги над полтавською Ворсклою (2:1) у матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги.

"Досить важке поле було, і суперник непоступливий. Уся команда, усі хлопці молодці, проявили характер, грали до останньої секунди – і завдяки цьому вдалось здобути перемогу.

Підсковзнувся і думав, що вже не дотягнусь до м’яча, – Буяльський про гол у ворота Ворскли

Щодо голу на останніх хвилинах... Він не випадковий. Нами був виконаний великий обсяг роботи. Наприкінці вийшло забити, і це заслуга всієї команди.

Вперше на матчі української Прем'єр-ліги працювала система VAR, але її не вдалося застосувати – не було спірних епізодів. Важко сказати чи допоможе вона, адже тут дві сторони медалі – вона може зіграти як на нашу користь, так і на користь суперника. Однак, гадаю, така допомога арбітрам буде корисна.

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Непроста ситуація з Артемом (Бєсєдіним – прим.), але зарано говорити про його дискваліфікацію, адже рішення ще не прийняли. У будь-якому разі я вважаю, що ті нападники, які у нас є (Соль і Русин), гідні виступів за київське Динамо. Гадаю, вони нам допоможуть.

Циганков – ключова фігура команди. Але в нього не вийшло провести повноцінні збори. Нічого, гадаю, ми впораємося поки і без Віктора. Чекаємо на його повернення", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у першому матчі другої частини сезону не без проблем здолало Ворсклу з рахунком 2:1. Голи за киян забивали Віталій Буяльський та Беньямін Вербіч. Наступний свій поєдинок підопічні Михайличенка проведуть 29 лютого на виїзді проти СК Дніпро-1.

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