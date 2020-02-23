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Суркіс відверто оцінив рівень Дуелунда

09:50 1229 Читать на русском
Суркіс відверто оцінив рівень Дуелунда
Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу своєї команди над полтавською Ворсклою (2:1).

50’ Віталій Буяльський
90+1’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Віталій Буяльський
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямін Вербіч

"Був важкий матч, грали проти добре підготовленого суперника. До того ж грали без глядачів. Як показала гра, Максимов за короткий період створив дієздатний колектив. Але наша команда грала з першої і до останньої хвилини. Дотиснули суперника, виграли, з чим я і вітаю команду.

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Вважаю, що кожен футболіст, який виходить у складі київського Динамо, повинен робити різницю. Дуелунд – це той гравець, який нам необхідний. Він дуже кваліфікований. По грі у першому таймі він показав, що, увійшовши в ігровий ритм, він принесе команді багато користі. А фізичних кондицій у нього вистачає", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у першому матчі другої частини сезону не без проблем здолало Ворсклу з рахунком 2:1. Голи за киян забивали Віталій Буяльський та Беньямін Вербіч.

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Ворскла Ворскла Динамо - Ворскла Динамо Динамо Ігор Суркіс Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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