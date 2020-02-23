Суркіс відверто оцінив рівень Дуелунда

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу своєї команди над полтавською Ворсклою (2:1).

"Був важкий матч, грали проти добре підготовленого суперника. До того ж грали без глядачів. Як показала гра, Максимов за короткий період створив дієздатний колектив. Але наша команда грала з першої і до останньої хвилини. Дотиснули суперника, виграли, з чим я і вітаю команду.

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Вважаю, що кожен футболіст, який виходить у складі київського Динамо, повинен робити різницю. Дуелунд – це той гравець, який нам необхідний. Він дуже кваліфікований. По грі у першому таймі він показав, що, увійшовши в ігровий ритм, він принесе команді багато користі. А фізичних кондицій у нього вистачає", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у першому матчі другої частини сезону не без проблем здолало Ворсклу з рахунком 2:1. Голи за киян забивали Віталій Буяльський та Беньямін Вербіч.

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