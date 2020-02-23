Підсковзнувся і думав, що вже не дотягнусь до м’яча, – Буяльський про гол у ворота Ворскли

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився емоціями після перемоги у матчі 19-го туру УПЛ над Ворсклою (2:1).

"Мене переповнюють позитивні емоції, тому що ми взяли три очки у важкій грі. Моментами грали непогано, але можна сказати, що поле не дозволяло швидко виходити з оборони в атаку або віддавати жорсткі передачі, тому дещо не вдавалося. Але в цілому непогано для першої офіційної гри після зимової перерви.

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У першому таймі команди, які грають проти нас, більш сконцентровані, організовані в обороні та атаці. А у другій половині, коли сили вже покидають суперників, з’являються вільні зони, у які ми вривалися. І Ворскла трохи підсіла, тому ми намагалися завершувати атаки та бити по воротах.

Поле було достатньо слизьким. В останньому моменті, коли віддавав передачу Русину, я підсковзнувся та вже думав, що не встигну дотягнутися до м’яча. Але дотягнувся та віддав.

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Складно було на такому полі додати у швидкості – не тільки у швидкості бігу, а й у передачах і відкриваннях уперед. Тому у нас деякі футболісти швидко бігли вперед, а ми гальмували та не могли віддати передачу в ногу, бо м’яч зупинявся. Думаю, якби поле було мокрим і рівним, нам було б легше грати", – цитує Буяльського офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо у першому матчі другої частини сезону не без проблем здолало Ворсклу з рахунком 2:1. Голи за киян забивали Віталій Буяльський та Беньямін Вербіч. Наступний свій поєдинок підопічні Михайличенка проведуть 29 лютого на виїзді проти СК Дніпро-1.

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