Динамо дотиснуло аутсайдера УПЛ завдяки суперголам Вербіча і Буяльського

Динамо Київ обіграло Ворсклу (2:1) в першому офіційному матчі 2020 року. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартував о 17:00. Це історична гра для українського футболу. На стадіоні Динамо за порожніх трибун дебютувала система VAR. У першому колі команда Михайличенка розгромила полтавський клуб 5:0. Та нині у Ворскли новий тренер. Екс-динамівець Юрій Максимов на зимових зборах результатами своєї команди не вразив. Лише 1 матч ворскляни виграли (проти узбецького Насафа), 4 звели внічию, а 2 програли. Статистика киян виглядала значно яскравіше (8 перемог, 5 розгромів, по 2 поразки та нічиї).

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція історичного матчу УПЛ

Скупим на моменти видався стартовий 10-хвилинний відрізок. Динамівці високо пресингували і володіли м'ячем понад 60% часу. Кане пробив здалеку в руки Бущану. Перший удар у матчі в активі Ворскли, але зовсім без гостроти. Буяльський обігрався з Вербічем і проривався у воротарський – Чеснаков не пропустив. Шабанов сміливо пішов уперед і забив, але Дуелунд віддав йому в чистий офсайд. Русин двічі спробував прорватися по правому напівфлангу, осиротілому без Циганкова, який не потрапив навіть у заявку. Вербіч легко обійшов Кане, але пробив дуже невлучно. Перший постріл Динамо за 20 хвилин. Кияни стабільно входять у штрафний гостей, однак там їх чекає ціла армія. Відтак перша половина тайму – без ударів, без моментів.

Класний пас з глибини від Буяльського, який перед тим спіймав суперника на поганому прийомі м'яча. Утім, і Дуелунд відповів тим же. Ворскла створила найцікавіший момент матчу за 25 хвилин. Переведення на правий фланг, підключення захисника і пас. Попов залишив Кулача одного на 11 метрах. Пощастило, що екс-форвард Шахтаря пробив у Бущана. Буяльський заробив гострий стандарт на межі штрафного. Вербіч пробив у стінку, не йде гра у словенця, ледь не головний претендент на заміну. Беньямін впав у боротьбі з тріо полтавців. Дуелунд зі штрафного пробив у верхній кут, але недостатньо сильно. Перше влучання у площину для Динамо за 35 хвилин.

Сидорчук розрізав оборону одним пасом. Миколенко на побаченні з голкіпером пробив у зовнішню сітку. Йшла 40-а хвилина, Київ створив перший по-справжньому гольовий момент... Дуелунд здалеку слабко пробив у воротаря. Можна було розіграти швидку атаку значно цікавіше. Десь нарахували статистики від "2+2" цілих 8 ударів Динамо проти 2 у Ворскли. Цифри влучань у площину воріт краще відображають картину матчу – 3:2, цілком нульова гра до перерви, по моменту в кожної команди.

Жвавий початок другого тайму. Буяльський виграв боротьбу в кількох опонентів, після чого Дуелунд віддав на Вербіча у штрафний. Удар у стійку від рук голкіпера, арбітри не бачать очевидний кутовий. Буяльський з Шепелєвим розіграли на правому фланзі, воротар Ворскли надто нервово зіграв на перехопленні, але до Русина м'яч не дістався. Оригінальний гол забиває Динамо. Русин віддав праворуч, Буяльський з флангу замість навісу закрутив у ворота.

Вербіч спочатку створив момент для дальнього удару Дуелунда, а потім виграв верхову боротьбу сам. Оце вже Беньямін, якого ми всі знаємо. Воротар гостей працює в поті чола – за перші 10 хвилин другого тайму відразу 4 постріли по його воротах, значно більше контролю м'яча від господарів, плюс зросла якість передач. Степанюк після кутового пробив у руки Бущану, намагаючись перекинути кіпера киян.

Класний розіграш Вербіча з Буяльським. Віталій скинув під удар, словенець пробив з носка – поруч зі стійкою. Цікавий момент. Після перерви Беньямін все частіше створює гостроту в зоні правого інсайда, де комбінує і створює чисельну більшість з Буяльським або зміщуючись в центр як центрфорвард. Сенсаційна відповідь Ворскли на 63-й. Шабанова і Миколенка вдалося витягнути Шехічу, Пердута подав без жодних перешкод, а Степанюк перевисів Попова і замкнув на повній самоті. Нагадаємо, після перемоги над Маріуполем Зоря вийде на 2-е місце в разі нічиєї в Києві. За іронією долі 3 очки команді Скрипника принесли гол та асист орендованих динамівців.

Маріуполь і Зоря відновили УПЛ перемогою команди Скрипника – гол дебютанта, асист і шедевр динамівців

Миколенко класно пройшов лівим флангом і віддав у центр, однак Караваєву, який замінив Дуелунда, не дозволили замкнути в порожні ворота. Якубу гостро навісив, Бущан скинув на чужого, але Пердута не зміг прицільно пробити. Де Пена замінив Шепелєва на останні 15 хвилин. Перспективне закидання Де Пени з глибини, Карававє програв боротьбу в чужому штрафному. Вербіч непогано приклався здалеку. Снаряд просвистів поруч з дев'яткою. Ворскла спокійно захищається на фініші матчу та навіть встигає огризатися. Заробив Якубу стандарт, хороша заміна від Максимова. Бущан верещить на хлопця, який забарився з подаванням м'яча. Забагато нервів у Динамо, замало вдалих дій поблизу протилежного штрафного майданчика.

Розкішний гол Вербіча боковими ножицями на 90+1-й. Шабанов нарешті швидко почав атаку. Буялський віддав за спини. Русин пробив, а словенець забив свій 7-й гол у сезоні.