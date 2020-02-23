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Бущан: справимся и без Беседина, и без Цыганкова

12:18 134 Читати українською
Бущан: справимся и без Беседина, и без Цыганкова
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан поделился эмоциями после победы над полтавской Ворсклой (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

50’ Виталий Буяльский
90+1’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Виталий Буяльский
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямин Вербич

"Достаточно тяжелое поле было, и соперник неуступчивый. Вся команда, все ребята молодцы, проявили характер, играли до последней секунды – и благодаря этому удалось одержать победу.

Поскользнулся и думал, что уже не дотянусь до мяча, – Буяльский о голе в ворота Ворсклы

Относительно гола на последних минутах... Он не случаен. Нами был выполнен большой объем работы. В конце получилось забить, и это заслуга всей команды.

Впервые на матче украинской Премьер-лиги работала система VAR, но ее не удалось применить – не было спорных эпизодов. Трудно сказать поможет ли она, ведь здесь две стороны медали – она ​​может сыграть как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Однако, думаю, такая помощь арбитрам будет полезна.

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Непростая ситуация с Артемом (Бесединым – прим.), но рано говорить о его дисквалификации, ведь решение еще не приняли. В любом случае я считаю, что те нападающие, которые у нас есть (Соль и Русин), достойны выступлений за киевское Динамо. Думаю, они нам помогут.

Цыганков – ключевая фигура команды. Но у него не получилось провести полноценные сборы. Ничего, думаю, мы справимся пока и без Виктора. Ждем его возвращения", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в первом матче второй части сезона не без проблем одолело Ворсклу со счетом 2:1. Голы киевлян забивали Виталий Буяльский и Беньямин Вербич. Следующий свой поединок подопечные Михайличенко проведут 29 февраля на выезде против СК Днепр-1.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Ворскла Георгий Бущан Георгий Бущан Виктор Цыганков Виктор Цыганков Артем Беседин Артем Беседин Ворскла Ворскла Назарий Русин Назарий Русин Фран Соль Фран Соль
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