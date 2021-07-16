Провідні німецькі клуби влаштували круговерть тренерів, зачепивши ближні чемпіонати. Деякі фахівці пішли на підвищення, а от інші відмовлялися від Ліги чемпіонів і єврокубків взагалі, аби змінити місце роботи. Як це все було – у вигляді п'єси.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21

Дія перша. Паніка

Дортмунд, грудень 2020-го.

Дійові особи

– Ганс-Йоахім Ватцке, генеральний директор Борусії Д.

– Міхаель Цорк, спортивний директор Борусії Д.

– Себастьян Кель, очільник першої команди Борусії Д.

Цорк (нервово передивляючись хайлайти розгрому від Штутгарта). Догрались. Не дотягнемо з Люсьєном до літа, треба щось думати.

Ватцке. Розе готовий? Телефонуй в Гладбах, кажи, що завтра переводимо суму. Скільки там хочуть?

Цорк. Акі, нічого не вийде, Еберль не відпустить його до кінця сезону ні за які гроші.

Ватцке. І які варіанти?

Цорк. Тен Хаг, Марш, але зараз їх також не переманити. Там у Гласнера не все гаразд. Спробуємо набрати у Вольфсбург?

Ватцке. Не наш стиль. І нерви мені не потрібні, ще від Томаса не відійшов. Нагельсманн?

Цорк. Без шансів.

Кель. Пацани дуже люблять Терзіча. Можна довіритись. Команда отримає емоційний сплеск. Плюс Едіна люблять в місті – відволічемо пресу від ігрових проблем "своїм Фліком".

Ватцке. Нехай, все одно іншого виходу нема. Скільки там до зони ЛЧ? 2 очки? Справимося. (Дістає з шухляди фото Клоппа з салатницею). Ех, Юрген-Юрген, де ті часи…

Дія друга. Клубні серця

Майнц, грудень 2020-го.

Дійові особи

– Крістіан Гайдель, свіжопризначений очільник спортивного відділу Майнца.

– Крістоф Фройнд (телефоном), спортивний директор Зальцбурга.

– Бо Свенссон (телефоном), головний тренер Ліферінга (фарм Зальцбурга), колишній гравець Майнца.

З тими ж думками Майнц, перебуваючи на дні Бундесліги, затіяв революцію.

Крістіан Гайдель щойно переговорив з босами клубу, які погодилися на всі його умови, діловито надягнув на руку годинник і взявся збирати команду "клубних сердець". Отримавши факс з респектом від Ігоря Суркіса, Гайдель почав видзвонювати старих знайомих. Мартін Шмідт легко згодився стати спортдиром, підписати тренера було важче.

Гайдель (набирає в Зальцбург). Раль… Кхм, Крістофе, Зервус! Ми забираємо Свенссона назад.

Фройнд. Як знаєте, але віддайте тоді півтора мільйона.

Гайдель. Наскільки я знаю, в нього в контракті є пункт про безкоштовне повернення в Майнц.

Фройнд. Був. В кінці сезону. Зараз середина наступного, Свенссон чудово працює з Ліферінгом. Півтора мільйона.

Гайдель. Коронакриза. Де в нас такі гроші? Нас же не спонсорує Ред Булл.

На проводі гудки.

Гайдель (вдруге набирає). Добре, півтора мільйона.

Фройнд. ОК, Свенссон – ваш.

Гайдель (набирає Свенссона). Бо, друже, ти повертаєшся додому. Мені дали волю все перебудувати. Ти будеш головним тренером. Зробімо так, що Клоппо і Томас тобою пишалися.

Свенссон. Супер! Мріяв повернутися, Улла з дітьми дуже скучають. Які завдання?

Гайдель. Готуємося до другого дивізіону, щоб в наступному сезоні відразу повернутися. Матета збирається в Англію.

Свенссон (усміхаючись). Можна й не вилітати. Є план.

З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива

Дія третя. Хаос розпочався

Дортмунд, лютий 2021-го.

Дійові особи

– Ганс-Йоахім Ватцке, генеральний директор Борусії Д.

– Міхаель Цорк, спортивний директор Борусії Д.

– Себастьян Кель, очільник першої команди Борусії Д.

– Марко Розе (телефоном), головний тренер Борусії М.

– Макс Еберль (телефоном), спортивний директор Борусії М.

Борусія виграла лише раз в останніх шести турах і відкотилася на шосте місце.

Ватцке (до Келя). "Свій Флік", кажеш?

Кель. Дайте час, Едін ще покаже себе.

Ватцке (махнув рукою). Міхаелю, телефонуй в Гладбах. Домовляйся на літо з Розе. Він нас розібрав на частинки два тижні тому. Нема що відтягувати, потім будемо зайняті Санчо і Холандом.

Цорк. До речі, там Райола шле дивні СМС.

Ватцке. Шайзе. Ігноруй його. Ерл цього літа нікуди не поїде. Отож, в нас скоро чвертьфінал Покаля з Гладбахом. Постарайся доти все оформити і оголосити.

Цорк (телефонує Розе). Марко, халло. Давай в Дортмунд. В нас стабільна Ліга чемпіонів, можна щось виграти – погроми Шахтаря навряд чи вершина твоїх мрій. Холанд залишається (стукає тричі по столу).

Розе. Я згоден. Але беру Рене і свій тренерський штаб.

Цорк. Терзіч також буде у твоєму штабі.

Розе. Нууу, ОК.

Цорк (набирає керівництву Борусії М). Максе, ми викупляємо Розе на новий сезон.

Еберль (про себе агресивно: взяв відпустку раз в житті, називається). 15 мільйонів.

Цорк. Не сміши, всі ж знають, що у нього клаусула – 5 мільйонів.

Еберль. Він провалиться, як Дауд. Він скандальний!

Цорк. Максе, твої трюки не пройдуть. Ми все вирішили. Маєш час знайти заміну.

Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій Борусії магію Клоппа та кинути виклик Баварії

Дія четверта. Зрадник

Менхенгладбах, березень 2021-го.

Дійові особи

– Макс Еберль, спортивний директор Борусії М.

– Марко Розе, головний тренер Борусії М.

– Крістоф Крамер, гравець Борусії М і колумніст.

– Фани Борусії М.

Борусія М вилетіла від Борусії Д з Кубка Німеччини. 8 поразок за 9 матчів у всіх турнірах, шанси на ЛЧ фактично втрачені. Вболівальники знищують кар’єриста Розе та наїжджають на Еберля.

Розе. Дуже приємно працювати тут. У Борусії Дортмунд прекрасний персонал і фани.

Прес-аташе. Ви мали на увазі Борусію Менхенгладбах?

Розе. Так. Я сказав Дортмунд? (з посмішкою знизує плечима).

Фани Гладбаха. Іуда. Нехай забирається прямо зараз!

Еберль. Спокійно. Ми шукаємо заміну. Новий тренер буде не гіршим.

Фани Гладбаха. Куди вже гірший!?

Крамер. У команді все в порядку, жодного негативу.

Фани Гладбаха (переглядаючись). Досить нам заливати!

Дія п'ята. "Якось буде"

Леверкузен, приблизно в той же час.

Дійові особи

– Руді Фьоллєр, очільник спортивного відділу Байєра.

– Сімон Рольфес, спортивний директор Байєра.

– Фернандо Каро, голова правління в клубі.

Рольфес. Руді, треба щось робити, треба рятуватися.

Фьоллєр (задоволено посміхається). Тобто? Ми ж зустріли Різдво на другому місці. Майже обійшли Баварію.

Рольфес. Різдво давно минуло. Скоро Пасха, а ми вилетіли з Європи, в Кубку програли якимсь аматорам, а в Бундеслізі влітаємо Герті, Білефельду і Фрайбургу.

Фьоллєр. Ооо, Фрайбург, там красиво.

Рольфес. Руді, зосередься. В нас катастрофа. А що буде, коли Фло Вірц буде здавати іспити в школі? Тут би Шальке не повторити.

Карро. Шальке ми не повторимо. Але з Петером Босом доведеться попрощатися.

Фьоллєр. Ееех…

Рольфес. Що з наступниками?

Фьоллєр. Ви поки що шукайте, а я домовлюся, щоб до літа потренував Ханнес Вольф (Рольфес і Карро здивовано глянули на Руді). А що? Якось буде.

Дія шоста. Облом

Менхенгладбах, квітень 2021-го.

Дійові особи

– Макс Еберль, спортивний директор Борусії М.

– Хабі Алонсо (телефоном), тренер дубля Реал Сосьєдада, колишній гравець Баварії.

– Аді Хюттер (телефоном), головний тренер Айнтрахта.

Еберль (перебирає варіанти). Тен Хаг без Ліги чемпіонів сюди не піде. Марш? Не хочу мати справу з цими редбуллівськими кар’єристами. Кофельда я завжди встигну підібрати… Треба щось нестандартне, чого ніхто не очікує. Так-так-так. О! Хабі Алонсо. Наскільки знаю, він так і не дочекався в Сосьєдаді місця головного тренера.

Еберль (набирає Алонсо). Хабі, зервус!

Алонсо. Що? Кого? Це хто?

Еберль. Це з Борусії. Давай до нас тренером. Ти ж німецьку знаєш, Бундеслігу знаєш. В нас хороший молодий склад, є перспективи.

Алонсо. Хмм, кажете Борусія? Це цікаво. Можна спробувати.

У Гладбаху свято, інформація швидко прилетіла до журналістів. Bild вже трубить про призначення. Алонсо тим часом вирішив погуглити склад Борусії. Подивитися, як він змінився з часів Обамеянга. Хабі відкриває пошуковик і з жахом розуміє, що з ним зв’язувалася не та Борусія.

Алонсо (перетелефоновує). Перепрошую, я ретельніше обдумав пропозицію і вирішив відмовитися. Ауф відерзеен, в мене паралельний дзвінок.

Алонсо (відразу ж відповідає президенту Реал Сосьєдада). Це все чутки. Готовий підписати новий контракт.

Еберль знову сідає за стіл, малює карикатури кандидатів і підбирає тренера. Через якийсь час рішення є – Аді Хюттер з Айнтрахта, який сенсаційно йде в топ-4 Бундесліги.

Еберль. Тим більше в нас скоро очний матч. Можна розіграти козир Дортмунда і оголосити все напередодні. Так, але кому телефонувати? Хюбнер йде, Бобіч нібито в Герту зібрався. Наберу самого Хюттера.

Еберль. Аді, халло. Переходь у Гладбах.

Хюттер. Але ж у вас не буде єврокубків.

Еберль. Зате є перспективи. Я за тебе буду горою, трансфери провернемо. А у Франкфурті з ким тобі працювати? Бобіч йде в Герту.

Хюттер. Звучить переконливо. Але в мене клаусула велика – 7,5 мільйона.

Еберль. Нічого собі! Знайдемо гроші. Однак про трансфери тоді цього літа забудь.

Дія сьома. Різка позиція

Мюнхен, квітень 2021-го

Дійові особи

– Ганс-Дітер Флік, головний тренер Баварії.

– Карл-Хайнц Румменігге, голова правління Баварії.

– Хасан Саліхаміджіч, спортивний директор Баварії.

– Олівер Кан, член правління Баварії, майбутній CEO.

– Юліан Нагельсманн (телефоном), головний тренер РБ Лейцпиг, давній вболівальник Баварії.

– Олівер Мінтцлафф (телефоном), генеральний директор РБ Лейцпиг.

Флік. Я хочу піти.

Саліхаміджіч (собі під ніс). Єс!

Румменігге. Гансі, не гарячкуй.

Флік. Я просив підсилення на правий фланг – ви купили якогось клоуна.

Саліхаміджіч. Не смій у всьому звинувачувати Сарра!

Флік. ОК. Дуглас Коста? Серйозно? Ви не зберегли Алабу та виганяєте Боатенга. Я з цим не згоден. І не маю причин йти на компроміси. Мене не тільки тут хочуть бачити.

Румменігге. Все буде добре, домовимося. Навіщо тобі ті руїни Йогі?

Флік (відвів Румменігге в сторону). Калле, ти ж також скоро йдеш. З ким я маю працювати?

Румменігге. Знайдете спільну мову. Не поспішай з рішенням. Обговоримо пізніше.

Флік. Я хочу піти. І скажу про це публічно.

Румменігге. Зачекай до матчу з Майнцем. Ти ж знаєш, що я за тебе.

Після перемоги над Вольфсбургом Флік повідомив про бажання розірвати контракт. Баварія відреагувала заявою, що контракт не розірвано, а сторони продовжать перемовини.

Наступного дня в Мюнхені.

Саліхаміджіч (пританцьовуючи йде на зустріч). Хто головний? Я головний! Хто головний? Я головний!

Румменігге. Хасане, показуй профайли всіх претендентів на заміну Хансі.

Саліхаміджіч. Упс. Ну, там Ніко з Робертом обіграли ПСЖ у Франції...

Румменігге. Все ясно. Олівере?

Кан. Пропоную Нагельсманна. Думаю, він вже готовий до Баварії. Все одно доведеться перебудовувати команду з нуля, адаптовувати Упамекано. У Юліана сім’я під Мюнхеном живе, часто його бачу, він будинок тут будує.

Румменігге. Так, він мріє очолити Баварію.

Кан. Переконати його буде легко. Але як домовитися з Мінтцлаффом?

Румменігге. Хасане?

Саліхаміджіч. Ой, перепрошую, терміновий дзвінок від Улі.

Румменігге. Я спробую домовитися з Мінтцлаффом.

Румменігге (телефонує Нагельсманну). Юліане, зервус. Готовий в Баварію з нового сезону?

Нагельсманн (на радощах дав п’ять дружині і спокійним голосом відповідає). Так. Але говоріть з Лейпицгом.

Румменігге (телефонує в офіс Лейпцига). Олівере, як твої крила?

Мінтцлафф. Нагельсманна не відпущу. В нього немає клаусули.

Румменігге. Я не тому телефоную.

Мінтцлафф. Аякже. Відколи ми продали Вернера, ви не давали про себе чути. А тут раптом з’явилися нетрансферні справи?

Румменігге. Гаразд, розкусив. Скільки?

Мінтцлафф. 40 мільйонів.

Румменігге. Ти здоровий? Ми Сане за стільки взяли.

Мінтцлафф. Тоді нехай Сане тренує Баварію.

Румменігге. Юліан хоче до нас. Не позбавляй людину мрії.

Мінтцлафф. З РБ він також мріє виграти чемпіонат.

Румменігге. Олівере, даю 20 мільйонів. Будь реалістом, ніхто нікому стільки за тренерів не платить.

Мінтцлафф. 25. Плюс бонуси. Хоч якась буде радість від ваших чемпіонств.

Дія восьма. Старший брат

Лейпциг, наступного дня.

Дійові особи

– Олівер Мінтцлафф, генеральний директор РБ Лейцпиг.

– Крістоф Фройнд, спортивний директор Зальцбурга.

Футболісти Лейпцига (дізнавшись про новини). Трясця!

Мінтцлафф. Слава Ред Булл!

Фройнд. Ред Булл слава!

Мінтцлафф. Джессі Марш переходить до нас. Це не обговорюється. Хто на черзі в Зальцбург?

Фройнд. По-перше, як це не обговорюється!?

Мінтцлафф (закотив очі). Крістофе…

Фройнд. Ай, байдуже. Немає черги.

Мінтцлафф. Візьміть з Ліферінга, в чому проблема?

Фройнд. Ми відпустили Свенссона в Майнц.

Мінтцлафф. А хто замість нього тренує Ліферінг?

Фройнд. Яйссле.

Мінтцлафф. Хороший малий. Він в нас теж працював. От його і беріть. Все одно чемпіонат виграєте.

Фройнд (злісно, але тихенько). А ви все одно не виграєте.

Дія дев'ята. Поліглот

Леверкузен, травень 2021-го.

Дійові особи

– Руді Фьоллєр, очільник спортивного відділу Байєра.

– Сімон Рольфес, спортивний директор Байєра.

– Фернандо Каро, голова правління в клубі.

– Херердо Сеоане (телефоном), головний тренер Янг Бойз.

Карро. Що там, знайшли когось?

Фьоллєр (дивлячись крізь стіну). Можливо, залишимо Вольфа? Результати пішли вверх.

Карро. Досить. В мене є варіант – Херардо Сеоане.

Фьоллєр. Хер… хто?

Рольфес. Це ж той швейцарець, який вибив нас з Європи.

Карро. Так, саме він. Прекрасно працює: пресинг, активний швидкий футбол. Взяв три чемпіонства. Знає 6 мов. Те, що треба.

Фьоллєр (телефонує Сеоане). Алло.

Сеоане. Бонжур, Чао, Ола, Хай!

Фьоллєр (прикриваючи телефон рукою). Яку кнопку натиснути, щоб була німецька?

Карро (бере телефон). Джері, запрошуємо тебе в Байєр.

Сеоане. Я готовий. Вилітаю хоч зараз, якраз наніс на волосся два флакони гелю.

Дія десята. Нерідні душі

Вольфсбург, кінець травня 2021-го.

Дійові особи

– Йорг Шмадтке, очільник спортивного відділу Вольфсбурга.

– Марсель Шефер, спортивний директор Вольфсбурга.

– Олівер Гласнер, головний тренер Вольфсбурга.

Гласнер (мамі по телефону). Все добре. Поки що нічого не відомо. Потерпи. Ти першою все дізнаєшся. Ми вийшли в Лігу чемпіонів, тепер треба підсилення. Без нього буде важко.

Шмадтке (випадково почувши розмову). Знову будеш клянчити трансфери через пресу, як восени?

Гласнер (кладе слухавку і повертається до боса). Я вивів Вольфсбург в Лігу чемпіонів і не збираюся там ганьбитися. Мені потрібен центрфорвард і фланговий гравець атаки. Це щонайменше.

Шмадтке. Як же ти набрид. Передаси кандидатури через Мерселя.

Годину потому.

Шмадтке (до Шефера). Ти говорив з ван Боммелем?

Шефер. Так, він згоден.

Шмадтке. Залагоджуй деталі. У нас всі козирі на руках.

Дія одинадцята. Взяти кривдника

Франкфурт, той же час.

Дійові особи

– Маркус Крьоше, новопризначений очільник спортивного відділу Айнтрахта.

– Олівер Гласнер (телефоном), головний тренер Вольфсбурга.

– Йорг Шмадтке (телефоном), очільник спортивного відділу Вольфсбурга.

Маркус Крьоше в офісі Айнтрахта панічно шукає нотатки попередників, щоб підписати хоч якогось тренера після відходу Хюттера. В одному зі списків великими буквами написано "Олівер Гласнер" і обведена червоним дата 15 травня. Саме до цього часу можна було викупити австрійця у Вольфсбурга за кілька мільйонів.

Керівництво "орлів" вже контактувало з Гласнером, який залишив Франкфурт без Ліги чемпіонів класною роботою з Вольфсбургом. Але предметної позиції не було.

Крьоше (телефонує Гласнеру). Олівере, ми би хотіли запросити тебе. Так, у Вольфсбурга буде Ліга чемпіонів, але ми готові…

Гласнер. Я згоден!

Крьоше. Гарантуємо тобі спокійну роботу і трансфери, які будуть в наших силах.

Гласнер. Кажу ж, що згоден! Але потрібно домовитися зі Шмадтке. Він не розриває контракт.

Крьоше (телефонує в офіс Вольфсбурга). Йорг? Є розмова.

Шмадтке (потирає руки). Слухаю.

Крьоше. Нам приглянувся ваш тренер. Відпустите його?

Шмадтке. У нього є сума відступних. Платіть і забирайте.

Крьоше. Але термін пройшов.

Шмадтке. І що ви хочете?

Крьоше. Ми знаємо, що у вас конфлікт...

Шмадтке. Ні, в нас все супер. Ауф відерзеен.

Крьоше. Стоп-стоп-стоп. Ми можемо заплатити компенсацію за розрив контракту. Скажемо, 500 тисяч.

Шмадтке. Наглість небачена.

Дія дванадцята. Остання крапля

Вольфсбург, через два дні.

Дійові особи

– Йорг Шмадтке, очільник спортивного відділу Вольфсбурга.

– Марсель Шефер, спортивний директор Вольфсбурга.

– Маркус Крьоше (телефоном), новопризначений очільник спортивного відділу Айнтрахта.

Шефер (підходить до Шмадтке). Ось вимоги Гласнера.

Шмадтке. Баумгарнер? Калайджіч? Костіч? Та він сказився! Ще би Забітцера зажадав. Ван Боммель точно з нами?

Шефер. Так, готовий підписати контракт.

Шмадтке (набирає у Франкфурт). Мільйон.

Крьоше. Що "мільйон"?

Шмадтке. Мільйон – і Гласнер ваш.

Крьоше (пританцьовуючи). По руках.

Дія тринадцята. Фінальний акорд

Дортмунд, початок літа 2021-го.

Дійові особи

– Ганс-Йоахім Ватцке, генеральний директор Борусії Д.

– Міхаель Цорк, спортивний директор Борусії Д.

– Себастьян Кель, очільник першої команди Борусії Д.

Борусія Д з Едіном Терзічем застрибнула в топ-4 і виграла Кубок Німеччини. Борусія М під керівництвом Марко Розе пролетіла повз єврокубки. Майнц з Бо Свенссоном видає результати, гідні єврокубків, і легко рятується від вильоту.

Цорк. А ми не поспішили?

Кель. Я ж казав, що Едін зможе.

Ватцке. Нічого. Головне – втримати Терзіча в клубі на всякий випадок. Зробимо його технічним директором. Міхаеле, і ще одне. Не спускай очей з того данця в Майнці. Юрген каже, що він може нам підійти.